КРИЗИС И ВЫМИРАНИЕ РУССКИХ- Вымирание российских регионов в последние годы напрямую связано с низким уровнем жизни (Исследование экспертов РБК).- "Оптимизация" здравоохранения привела к росту смертности в государственных и муниципальных больницах в 2014 году. Этот показатель увеличился в 61 регионе РФ (По данным Счетной палаты).- В РФ повышается смертность за счет жителей в возрасте от 30 до 45 лет. Граждане РФ зачастую поздно осматриваются врачами при возникновении инсульта, что увеличивает риск смертности и появления инвалидности после приступа (министр здравоохранения Вероника Скворцова).- За I квартал 2015 года смертность населения РФ выросла на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 49 регионах число умерших выросло на фоне снижения количества госпитализированных больных. Смертность в стационарах увеличилась на 3,7%. Летальность в учреждениях повысилась на 2,6%. Отмечен рост числа умерших на дому (Росстат).- Меньше чем за 2 года с собой покончили более 48,4 тысяч человек (27 тыс в 2014 (Росстат) с января по сентябрь 2015 с жизнью покончили 21,3 тысячи человек (Росстат)).- Всего в РФ за 2014 год умерло 1,9 млн россиян. Из них только 105 тысяч человек умерли от старости (Росстат).- 46% населения зарабатывает в мес. менее 10 тыс. руб. (по курсу бакса на 29.12. 2015 ), из них 13% меньше 5 тыс., 15% от 5 до 8 тыс., и 26% от 8 до 10 тыс. руб. (ВЦИОМ).- 27% гражданам не хватает денег на одежду, 14% - не хватает даже на еду (Фонд Общественное мнение). - 58% граждан экономят на еде и других повседневных расходах (Левада-Центр). - РФ вошла в десятку самых опасных для жизни стран (Institute for Economics and Peace). - Население РФ к 2050 году сократится вдвое из-за высокого уровня смертности, с 143,5 миллиона до 80 миллионов человек (глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов).