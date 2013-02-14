Юридическая "валентинка"

Идет старушка по улице и видит - несколько человек бьют морду одному, решила заступиться:
- Что же вы делаете, живому человеку кулаками по лицу колотите.
- Уйди, бабка, мы спамера поймали!
- Так что же вы его руками-то? Ногами надо, ногами!
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Комментарии 6
А ссылка вот http://www.romancescam.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=44977
Старушка заходит в банк, а там несколько человек бьют морду одному, решила заступиться:
- Что же вы делаете, живому человеку кулаками по лицу колотите.
- Уйди, бабка, мы кардера поймали!
- Так что же вы его руками-то? Ногами надо, ногами!
... лицо бить никому не зразрешаю!
На веки вечные, аминь!