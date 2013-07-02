Турин и Рим. Италия для киноманов.

«Любите ли вы театр?» - когда-то вопрошала с телеэкрана своим удивительным низким голосом актриса Татьяна Доронина. О кино в те времена можно, наверное, было уже и не спрашивать. Более всеобъемлющего развлечения просто не существовало. Ныне палитра наших возможностей стала куда шире, и качественное кино, как и хорошее вино, - это уже удел особо утонченных ценителей. Все вышесказанное, прежде всего, касается итальянского кино (и вина, кстати, тоже). О вине пока больше распространяться не буду, а вот любителям итальянского кинематографа хочу предложить устроить себе тур к его истокам. Для этого придется съездить в Турин и Рим.
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Такой маршрут обусловлен, главным образом, тем, что именно в этих городах в разное время находились знаменитые итальянские киностудии. Более того, в Турине мировой кинематограф родился! Именно здесь, на улице По, 7 ноября 1896 года впервые продемонстрировали широкой общественности новое искусство братья Люмьер. В Турине в 1904 году появилась и самая первая итальянская киностудия – «Itala Film». Сегодня от нее уж ничего не осталось, но в городе проводятся экскурсии по улицам и площадям, которые служили в те времена «живыми декорациями» для съемок.
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Из-за нехватки времени я на такую экскурсию не попала. Зато мне повезло познакомиться с прекрасным гидом Еленой (о ней я уже упоминала в этом блоге, когда писала о Турине), которая провела меня по одному из самых удивительных туринских музеев – Музею кино. Она же рассказала мне и массу интересных подробностей.
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Музей интересен не только киноэкспозицией. У его здания удивительная история. Оно строилось … для синагоги!
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1848 год. Король Карл Альберт дает свободу вероисповедания своим подданным. Все общины получают возможность строить свои храмы. Архитектору Антонелли, чтобы участвовать в конкурсе на постройку синагоги, пришлось представить проект вместительного культового помещения, рассчитанного на 1500 верующих. А участок-то выделили совсем небольшой. В итоге, только Антонелли и решился принять участие в конкурсе. Он же в нем, понятно, и победил!
Изначально синагога планировалась высотой 47 метров. Однако, Антонелли сразу стал закладывать слишком мощный для такого здания фундамент. В какой-то момент еврейская община с ужасом отметила, что высота строящегося здания достигает уже 115 метров. Тут до удивленных иудеев дошло, что архитектор на их деньги строит вовсе не синагогу, а памятник самому себе. Так и вышло. Сегодня здание носит название Моле Антонеллиана. Моле в переводе с итальянского означает «глыба».
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В итоге строительство заморозили, а синагогу быстро построили в другом месте по проекту другого архитектора. Позже Антонелли выбил у городских властей средства на продолжение своей стройки. Здание достраивали уже без какой-то определенной цели. Высота готового сооружения дошла до 167,5 метров. Оно стало самым высоким в городе. Его посвятили объединению Италии. Разместили Музей объединения Италии в честь короля-объединителя Виктора Эммануила II.
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Уже в конце XIX века на башне существовала смотровая площадка. Сюда можно было подняться на лифте. Правда, сначала он был механическим, а не скоростной, как сейчас.
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Музей кино в Турине существовал давно. Правда, он то и дело переезжал из одного здания в другое. Но когда Моле Антонеллиана в очередной раз опустела, его решили разместить именно здесь. Случилось это в 2000 году. И именно после этого он стал одним из наиболее посещаемых музеев Италии.
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Это необыкновенный музей. Здесь можно не только ознакомиться с историей возникновения кинематографа, с его первыми шагами по Италии, с достижениями туринской киностудии и с тем, какие мировые звезды оставили неизгладимый след в истории итальянского кино. Здесь вы почувствуете себя «внутри» кинопроцесса! И камера обскура – лишь первый шаг в этом направлении!
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В многочисленных залах музея, расположенных по периметру огромной башни, масса любопытнейших экспонатов. Здесь и декорации из самого известного фильма, снятого на киностудии «Итала Фильм», - «Кабирия» (не путать с фильмом «Ночи Кабирии», снятым Феллини!).
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И эротические золотистые туфельки Мэрилин Монро рядом с ее же пляжными фото.
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И веселые иллюстрации позавчерашнего дня кинематографа и фотографии, когда требовалось проявлять и сушить пленку.
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И многое-многое другое.
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Но больше всего поражает центральная часть экспозиции – огромный зал, высотой практически с саму башню. Он увешан экранами. Наслаждаться кинозрелищем можно, лежа на специальных мягких лежаках.
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А то и в спальнях!
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Тут же рядом кафе с интерактивными столиками, где вы тоже найдете интересующие вас фильмы.
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И даже туалет в этом музее выдержан в киностилистике!
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Описать все, что я там увидела, не хватит никакого блога. Вы сами должны там побывать!
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Турин – это колыбель итальянского кино. Правда, все те мэтры итальянского кино, которыми сегодня оно знаменито, уже не были с ней связаны. Киностудия в Турине действовала вплоть до середины 30-х годов ХХ века.
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А в 1937 году по приказу Бенито Муссолини - премьер-министра и лидера итальянских фашистов - в Риме была основана новая итальянская киностудия «Чинечитта» («Cinecitta»). Муссолини прекрасно понимал силу кинематографа, и ему хотелось создать у себя под боком мощную пропагандистскую машину (подобные мысли в 37-году, как мы знаем, посещали не только его). Так или иначе, на южной окраине Рима для киностудии тогда выделили 40 га (ныне она занимает уже 60 га). Именно здесь снимались шедевры Феллини, Антониони, Пазолини и многих итальянских неореалистов. А Роберто Росселини и Витторио де Сика даже вначале получили от правительства средства на то, чтобы снимать свои фильмы именно дома, а не за рубежом. В 50-е и 60-е годы престиж итальянского кинематографа и римской киностудии вырос настолько, что здесь стали снимать кинокартины англичане и американцы! Чинечитту начали называть Голливудом на Тибре. Киностудия действует и сейчас, хотя ныне она переживает не самые лучшие времена. Отчасти, возможно, поэтому, в последние годы здесь стали проводить экскурсии для туристов.
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Я попала в Рим почти два года назад, когда, насколько я поняла, эта эпопея с экскурсиями только начиналась. К сожалению, такого знающего гида, как Елена в Турине, в Риме в тот раз у меня не было. Да что там, не было вообще никакого! Так что на Чинечитту я отправилась одна. Заранее зашла на сайт киностудии, проверила время «открытых дверей» и определила, что одноименная станция метро располагается прямо у ворот киностудии.
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В кассе с меня взяли 20 евро – 10 за посещение музея и 10 за прогулку по территории киностудии. При этом предупредили, что гулять можно только в сопровождении гида, который водит организованные экскурсии, если я не ошибаюсь, раз в час или в два. Дальше все стало напоминать до боли любимые фильмы Феллини. Не хватало только их удивительного музыкального сопровождения!
В назначенный час пришел гид и разношерстная толпа туристов вслед за ним рванула в музей. По дороге выяснилось, что экскурсии проводятся только на итальянском языке, хотя сам гид вполне сносно говорил по-английски (по крайней мере, когда я могла до него докричаться, а перекричать итальянцев, как вы понимаете, нелегко, он мне что-то по-английски отвечал).
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В Музее, надо сказать, мне и без гида было неплохо. Рядом со всеми экспонатами там есть таблички на итальянском. И хотя я этого языка не знаю, но указанные на табличках имена говорят сами за себя. Да и вообще все вполне наглядно. Знакомые нам по любимым фильмам костюмы и, украшения.
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Фотографии знаменитых артистов, сделанные в перерывах между съемками. Вот платья, в которых исполняли свои звездные роли Клаудия Кардинале и Джессика Ланж (Ланг).
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А вот знаменитое платье Клеопатры, в котором блистала Элизабет Тейлор.
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Реконструкции съемочных павильонов.
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Уникальные снимки Софи Лорен и Витторио де Сика во время съемок «Декамерона77».
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Фото Одри Хепберн, где она в том самом костюме, в котором играла Наташу Ростову в фильме «Война и мир».
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После осмотра экспозиции я вышла на главную площадь киностудии и, в ожидании сбора группы и гида, решила оглядеться вокруг. Сразу бросилась в глаза гигантская голова Венеры из фильма Феллини «Казанова». Кстати, ее автор Данило Донати был удостоен за нее в 1976 году высокой награды Академии кинематографии.
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Сад буквально уставлен гипсовыми статуями античных героев.
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Наконец, все собрались, и мы отправились на экскурсию по территории киностудии. Хотя, «отправились» - не совсем то слово. Мы понеслись галопом! По дороге гид безостановочно трещал по-итальянски. Я пыталась уловить на слух хотя бы названия фильмов и имена актеров. Даже это удавалось с трудом. А три известных мне слова, означающих «направо», «налево» и «прямо» практически вообще не произносились. Видимо, они заменялись жестами. Я чувствовала себя одной из безумных героинь фильмов Феллини. Хотелось прыгнуть в фонтан или пойти по крыше…
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Возможно, от непрестанного потока итальянской речи я бы действительно сбрендила, но помог телевизионный опыт прямых эфиров в программе «Доброе утро». Тогда мне тоже порой попадались неумолкающие персонажи, которых «несло». И пришлось научиться находить микроскопические паузы в этих потоках сознания, когда можно было вставить хоть какой-то вопрос, способный направить собеседника в разумное русло. В общем, на итальянской киностудии я пристраивалась рядом с гидом, делала умное лицо, выискивала эти микроскопические паузы, а потом, перекрикивая итальянцев, орала гиду прямо в ухо по-английски «А где мы сейчас находимся?» или «А какой здесь снимался фильм?».
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Так, в ожесточенной борьбе с обстоятельствами я выяснила, что нам показывают декорации к британскому сериалу ВВС «Рим», съемки которого закончились в 2007 году.
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А в этих декорациях Мартин Скорцезе снимал здесь «Банды Нью-Йорка» с Леонардо Ди Каприо в одной из главных ролей.
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Возможно, почти за два года с момента моего посещения римской киностудии там что-то изменилось. Надеюсь, там больше стали думать об иностранных туристах (хотя в Московском метро, к примеру, о них не думают до сих пор). Но даже если это не так, киностудию стоит посетить. Надеюсь, с моими пояснениями многое там вам будет понятно. А видеть такие вещи нужно только своими глазами. Конечно, если вы любите кино…
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Комментарии 9
Было время, когда я очень много ходила в кино и в театр. А когда палитра возможностей расширилась, я совсем забила на качественное кино … И на театр тоже. На вино, правда, нет. Но в Москве с ним проблемы …
Надо было мне в Италии сходить в кино. Хоть один раз ради интереса. А то ездила пять раз и ни разу не была в кино … И в театре. Но для меня Италия сама по себе театр. Я там общалась с итальянцами и мне в жизни хватало и театра и кино.
А вообще я больше на литературе повёрнута. И Турин я воспринимала как город писателей. Хочу написать про этот город пост под названием «Утопиться в По». Я перед поездкой прочитала много романов Натальи Гинзбург, итальянской писательницы, которая жила в Турине, и действие её романов тоже происходит в Турине. Когда её персонажи приходят в отчаяние, они каждый раз хотят утопиться в По.
Купила там в книжном магазине дневник Чезаре Павезе, «Ремесло жить». Тоже писатель из Турина. Покончил жизнь самоубийством. Но не утопился в По, а принял чрезмерную дозу снотворного.
Да, не удосужилась я посетить Моле Антонеллиана. Только снаружи любовалась. Ваши посты в очередной раз восполнили пробел.
В Риме у меня тоже было общение с разными людьми, причём не только с итальянцами. Один раз остановилась дома у француженки. Она была замужем за итальянцем, но его не было. Он как раз поехал в Россию. Я ей говорю: давай говорить по-французски. А она не захотела. Конечно, она по-итальянски хорошо изъяснялась, но всё равно театр. Для меня оба языка иностранные – а чего она выпендривалась, не знаю.
Дала мне путеводитель по Ватикану на французском языке. Поскольку название французское, я говорю ей вот прочитала твой «Город Ватикан» - уж всю фразу на французском языке произнесла ради такого случая. И тут она в первый раз заговорила со мной по-французски. И в последний.
Ладно, надо мне заканчивать с Парижем и к себе в блог писать, а то я Вам тут щас больше текста напишу, чем у Вас в посте.
А у героев романов были веские причины для суицидальных мыслей. Из-за собственных проблем. А у Чезаре Павезе даже чтобы действительно отравиться. Поэтому хотела так назвать пост о Турине.
Нет, меня в Риме на безумства не тянуло. Я там тоже разные романы вспоминала. Как один персонаж сказал: "Зачем путеводитель? Здесь всё - Рим!" Типа, гуляйте, смотрите и наслаждайтесь!
Вот думаю: всё-таки, если я в Вашем блоге длинный комментарий напишу, меня больше народу прочтёт, чем если я повешу пост в свой блог ...
А мне ведь главное писать и чтобы меня читали.
У меня в архивах есть только одна фотография Турина. И та на мобильный телефон. Оранжевого трамвая. У меня от него тоже настроение улучшалось. Поэтому я хотела текстом взять. Литературой и так далее. Но, по-моему, всё ушло в рекламу. Ничего, у меня ещё много чего в запасе есть.
КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ
Спасибо за великолепный рассказ.
Удачи, успехов
До новой встречи
Елена