Как получить рассрочку выплаты на 135 лет

Люди часто считают судей кровожадными, коррупционными и т.д. и т.п.Но иногда судьи выносят удивительные определения.Вот к примеру, одно из них. Оно хоть и 2010 года, но в 2011 году оно реально помогло решить проблему рассрочки на разумный срок.То есть если у Вас полностью безвыходная ситуация по оплате по кредиту - просите суд о рассрочке.Может быть и дадут.На 135 лет.Считаем внимательно, суд рассрочил выплату 8 091 076,71 руб. путем ежемесячного погашения долга равными частями по 5000 руб. не позднее 15 числа каждого месяца. Итого 8 091 076,71 / 5000 = 1618,2 месяцев1618,2 месяцев / 12 = 134,85 лет.То есть 134,85 лет выплат.Определение законное. Не отменено.Первоисточники текст"Ф/судья Цапко Л.В. гр.д.№33-21412X О П Р Е Д Е Л Е Н И Е13 июля 2010г. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда г. Москвы, в составе председательствующего Базьковой Е.М. и судей Харитонова Д.М., Дегтеревой О.В. при секретаре Бутенко М.О. заслушав в открытом судебном заседании по докладу Дегтеревой О.В. дело по частной жалобе Молочковой В.Н. на определение Гагаринского районного суда г.Москвы от 21 декабря 2009г., которым постановлено: Предоставить Сапунову Сергею Александровичу рассрочку в исполнении решения Гагаринского районного суда г.Москвы от 24 августа 2009г. о взыскании в пользу Молочковой Веры Николаевны 8 091 076,71 руб. путем ежемесячного погашения долга равными частями по 5000 руб. не позднее 15 числа каждого месяца.X У С Т А Н О В И Л А:Решением Гагаринского районного суда г.Москвы от 24.08.2009года Сапунова С.А. в пользу Молочковой В.Н. взыскано 8 091 076,71 руб. Сапунов С.А. обратился в суд с заявлением о рассрочке исполнения решения суда с выплатой ежемесячно равными частями не позднее 15 числа каждого месяца 25% суммы начисленной пенсии по старости в счет погашения взысканной суммы в связи с тем, что он не работает и получает пенсию в размере 5996 руб.61 коп. с 11.11.2009г. (л.д.49). Сапунов С.А. поддержал доводы заявления, просил рассрочить исполнение решения суда. Молочкова В.Н. в суд не явилась, о рассмотрении дела была извещена. Судом постановлено указанное выше определение, об отмене которого просит Молочкова В.Н. по доводам частной жалобы. Проверив материалы дела, обсудив неявку в судебное заседание Молочковой В.Н., учитывая то, что последняя извещена о рассмотрении частной жалобы надлежащим образом, доказательств уважительности неявки не представила, судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие кассатора согласно п. 2 ст. 354 ГПК РФ, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия находит определение суда постановленным с соблюдением требований ст.203 ГПК РФ и не подлежащим отмене по следующим основаниям. Согласно ст.203 ГПК РФ, суд рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ его исполнения. Разрешая заявленные требования, суд правильно исходил из того, что Сапунов С.А. является пенсионером, не работает, в связи с чем, не имеет возможности с учетом ее материального положения исполнить решение суда. Кроме того, при рассмотрении заявления, судом учтены требования п.2 ст.99 ФЗ «Об исполнительном производстве», согласно которым при исполнении исполнительного документа с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. Поскольку указанные Сапунова С.А. в заявлении обстоятельства являются в порядке ст.203 ГПК РФ основаниями для рассрочки исполнения решения, определение суда является законным и обоснованным, отмене не подлежит. Ссылка в частной жалобе на то, что Молочкова В.Н. не была извещена о рассмотрении дела судом опровергается материалами дела и распиской в получении извещения от 18.212.2010г. (л.д.75). На основании изложенного, руководствуясь ст.374 ГПК РФ судебная коллегия X X ОПРЕДЕЛИЛА:Определение Гагаринского районного суда г.Москвы от 21 декабря 2009г.- оставить без изменения, частную жалобу Молочковой В.Н.- без удовлетворения.Председательствующий:Судьи: