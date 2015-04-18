Популярные сообщения

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Рейтинг дебетовых карт

Рейтинг доходных карт банков России
Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Вадим Ларионов 18.04.2015 16:33 vadlar
О песнях и плясках добра, или Дайте стотыщ.
В минувший четверг, переключаясь между каналами в поисках чего угодно, лишь бы не президентских речей, набрёл на местные новости. Точнее, на сюжет колхозного вида корреспондента, рассказывающего о тягостях жизни конкретной нижегородской семьи, в которой сынишка страдает ДЦП. Заливающаяся слезами мама рассказывала о необходимости реабилитации, специального тренажёра, выезда в специализированные санатории и т.д. Суть сюжета – дайте стотыщ денег, помогите, кто чем сможет, счета и номера карт прилагаются. Но за несколько минут сюжета меня неприятно поразили нюансы и детали. Во время закадрового текста корреспондента был выдан видеоряд, рассказывающий о быте семьи: отличный евроремонт в далеко не малогабаритной трёхкомнатной квартире, мягкая кожаная мебель в каждой из помещений, аудио-видео аппаратура далеко не нонейм класса, компьютер и ноутбуки для папы и сына; мальчишка тут же показывает корреспонденту фотографии, где с мамой позирует на фоне египетских отелей, сам папа – молодой парень, одетый вовсе не в костюм фабрики «Большевичка», мама – руки в золотых кольцах. Читать далее
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Вадим Ларионов 08.08.2014 17:58 vadlar
Санкции. На которые я чихать хотел.
Они кругом, они повсюду. О них говорят в новостях по «ящику», о них рассуждают на лавочках около подъезда, в прикассовых зонах супермаркетах. Зайдёшь на банки.ру – небезызвестный господин стращает читателей уже завтрашним полным крахом российской экономики. Уже полгода стращает. Уже скучно и не страшно. Даже сосед по гаражу, допивая отечественный пивной мочай, вопрошает «как жить дальше?!» А лично я эти санкции и ответные санкции видел в одном месте. И поясню, почему. Десять лет назад маме достался участок в 15 соток в новом садоводческом комплексе. Ни воды, ни электричества – ровным счётом ничего. Признаюсь честно – идея вкалывать на огороде мне категорически не понравилась, тем паче, что вложения в мёртвую земляную пыль и песок намного превышали стоимость полученного урожая. Я поездил год, второй, а потом сказал, что мне оно не нужно. Мол, три мешка картошки я и на рынке куплю. И до этажа поднимут. И ещё спасибо скажут за покупку. Призывал маму бросить всё это и не ломаться, но уж такой у неё характер: «А как же яблони, которые я посадила? Читать далее
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Вадим Ларионов 15.10.2013 15:36 vadlar
Мы - не идиоты, идиоты - не мы.
В одном из комментариев к отзыву в Народном рейтинге, где Представитель Банка увещевал нерадивого заёмщика о необходимости погашения просроченной задолженности, мне довелось прочитать достаточно жёсткий ответ посетителя форума, в котором работодатели, просматривающие кредитную историю потенциального кандидата на вакансию, были названы «идиотами». Мол, какое отношение данные из БКИ имеет к навыкам и профессиональным качествам человека? Не могу сказать за всех работодателей, но наш печальный опыт свидетельствует как раз об обратном: имеет. И ещё какое. Так получилось, что все собеседования в нашей компании провожу я – организация небольшая, «кадровик» нам как бы и не нужен. В анкете, которую заполняет потенциальный кандидат, в самом конце есть графа «есть ли у вас действующие обязательства перед кредитными организациями». Поле не обязательно к заполнению, однако именно оно очень часто даёт возможность оценить человека как работника. По крайней мере, мне. Читать далее
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Вадим Ларионов 05.10.2012 16:35 vadlar
Рейтинг банков глазами именинника.
Собственно говоря, про Народный рейтинг всё давно сказано, обмусолено и расставлены точки над «и». Можно в него верить, можно сомневаться. Можно относиться критически, как в последнее время поступаю я, поскольку при прочих равных составляющих сумма выводов и зачётов той или иной оценки приближается к «как Бог на душу положит». Ну и ладно, и не в том суть. А вот посмотреть на кредитные организации глазами именинника никому в голову не приходило? Любое поздравление, даже формальное и содержащее банальное «счастья – здоровья – денег» в тот самый день «только раз в году», всегда приходится к месту и добавляет каплю хорошего настроения. Попробую и я расставить уважаемые мною банки на места в моём собственном, «Деньрожденьском» рейтинге в порядке убывания. 1. Альфа-Банк. Зачёт, уважаемые. Как говорится, утром «я ещё кофе не пил» (с) , а поздравительная открытка уже опустилась в электронный почтовый ящик. С маленькой флеш-игрушкой. Совершенно непонятно, что нужно делать, но музыка и изображения сладостей заставили меня улыбнуться. Читать далее
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Вадим Ларионов 07.09.2012 16:15 vadlar
Вам отказано. С объяснением причин.
Не озвучивать и не комментировать отказы в предоставлении кредита - обычная и давно привычная для всех практика банков. При робкой попытке выспросить "а почему?" менеджеры от робкого "я не знаю" до почти гордого "банк оставляет за собой право не комментировать и не объяснять" отвечают тем, кому сегодня не посчастливилось (или посчастливилось, но они об этом пока не знают) стать Заёмщиком. То, что сегодня огромное количество решений принимает программный комплекс банка (скоринг) - ни для кого не секрет. За несколько секунд автоматических процессов система говорит "да/нет" или передаёт "дело" кредитному инспектору. Какими факторами, причинами, нюансами система руководствовалась - остаётся только догадываться. Нежелание комментировать вполне понятно, кредитная организация не открывает тех критериев, по которым происходит окончательный отбор потенциального Заёмщика, да и данные, заложенные в системе, не всегда получены из открытых источников. Читать далее
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Вадим Ларионов 02.09.2012 21:46 vadlar
Монолог о рейтинговании банков. Без суда и следствия.
Я заранее прошу прощения у Владимира Фролова, затронувшего такую щепетильную тему, как рейтингование банков на предмет "а судьи кто?". Ни в коем разе не перетаскиваю обсуждение в свой блог, потому как всё ниженаписанное - это бубнёж вслух со стороны потребителя банковской услуги "клиент-интернет-банк". То, что услуга ДБО - самая перспективная и динамично развивающаяся услуга для физического лица (для юр.лица и ИП это само собой разумеющееся давным-давно), никто как бы не и не сомневается. Но в погоне за этой динамикой кредитные организации почему-то не задаются вопросом, что основным и единственным "оценщиком" указанной услуги может являться исключительно потребитель. Тот самый, который имеет чёткое представление, что он хочет получить от системы ДБО. Ту кашу, что на сегодня предлагают финансовые организации своим клиентам, приходится сластить, солить, перчить, разбавлять водой и добавлять масло. Я ни в коем разе не хочу обидеть ведущие аудиторские и бухгалтерские фирмы, которые в принципе могут оценить функционал той или иной систему " Читать далее
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Вадим Ларионов 01.09.2012 13:36 vadlar
Зверьбанка на стене. Большая. Вторая штука.
Удивительно, как интернет всколыхнула та самая шутка-байка про надпись на стене и очередь из пенсионеров. Кто-то куда-то готовит иски, кто-то перед кем-то извиняется, кому-то предложили написать заявление "по собственному" - чем дальше в лес, тем толще партизаны (с). А если вдуматься и последовать горькой истине "шутки - в сторону", то в сухом остатке получится именно та самая надпись на стене. И энное количество "старшей возрастной группы", которая для Зверьбанки "самые приоритетные клиенты". Тут бы впору иск вчинить монстру Грефа за подобные высказывания - клиентов уже делят по сорту и свежести: молодые, получается, не самые приоритетные? Они, молодые, им не нужны? Или молодым не нужны они сами? Разве для кого-то станет сюрпризом или откровением тот факт, что подавляющее большинство посетителей "зверькасс" - те самые "приоритетные клиенты"? Которые по привычке бегают в "зверькассу" оплачивать коммуналку, получать пенсию, пособия, наотрез отказываясь от получения банковских карт (" Читать далее
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Вадим Ларионов 15.03.2012 14:10 vadlar
Скальпель для кредитов.
Давно не удивляюсь на банальный российский подход к решению той или иной задачи. Если не можем с чем-то справиться, значит это нужно просто запретить. Вот раз – и готово. Поэтому очередное «предложение» запретить нам жить в кредит со стороны ЦБ РФ, преподносимое им же как забота (даром никому не нужная), выглядит как расписка в собственном бессилии и нежелании с чем-либо бороться. И действительно – зачем ЦБ РФ наша головная боль, которую мы, болезные, им несём, строча жалобы на розничные банки? Ну не понимаю я такой позиции. Хирургическое вмешательство всегда было и будет самой крайней мерой в любой ситуации. До самого последнего момента любой врач пытается лечить пациента без скальпеля и наркоза. Нам говорят, что хотят оградить неразумных россиян от бездумных кредитов, которые, в свою очередь, они не смогут отдать, и, как следствие, наступит крах банковской системы. Но, позвольте, разве кредитные организации, в силу своей специфики, раздают щедрой рукой займы направо и налево? Читать далее
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Вадим Ларионов 21.12.2011 16:36 vadlar
Купи слона! Страховка в подарок!
Приходилось ли вам покупать батон хлеба со страховым договором от возможного отравления? Или, скажем, видеоаппаратуру со страховкой от появления пыли на корпусе? Едва ли. Наши страховые компании до этого ещё не додумались. Зато додумались до такого ассортимента линейки страховых продуктов по кредитам, что оторопь берёт. От потери работы, от болезни, от несчастного случая, от мошенничества, от кражи персональных данных, от… И цены на эти «услуги», прямо сказать, «просто ах…» Ну то, что страховка от «потери работы» ни от чего, фактически, не страхует – это понятно. Ведь менеджеры банков просто не договаривают слово «недобровольной», потому и не обманывают вроде. А то, что сотрудников увольняют «по собственному желанию» и страховку при этом можно использовать разве что в качестве туалетной бумаги, - об этом же говорить совершенно необязательно. А как вам нравится «от мошенничества»? Ну просто хит сезона. То есть у клиента, предположим, увели пару тысяч денег с кредитной карты. Читать далее
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Вадим Ларионов 18.12.2011 15:29 vadlar
Спасение утопающих – дело рук самих клиентов.
Есть у меня приятель со школьной скамьи. Сейчас уже вполне респектабельный человек, достаточно обеспеченный и чрезвычайная зануда во всех банковских делах. Наверное, потому и обеспеченный. Мимо такого копеечная муха не пролетит, а уж за тысячу с небольшим долларов он банк измором возьмёт. И взял же. История давняя, на самом деле, своё начало берёт с января 2011 года. Именно тогда, когда приятель торжественно передал ключи от своей квартиры с нижайшей просьбой кормить его кота ближайшие 10 дней. Передал и махнул в Тайланд. Там, дескать, теплее, да и наши родимые зимние праздники вроде как утомляют – здоровье после них приходится поправлять до конца месяца. Кот за время отсутствия не похудел, стены в квартире не рухнули – вернулся приятель, тяпнули коньячку за его здоровье и условились, что летом он вернёт свой долг по уходу моему коту. Без процентов. Нет, эта история не о котах. А о том, что весной этого года неизвестные бездельники умыкнули с его пластиковой карты пару тысяч долларов. Читать далее
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Вадим Ларионов 04.12.2011 15:07 vadlar
Как мы чужие деньги пытались сохранить.
На наш скромненький рабочий мобильный телефон уже месяцев так пять или шесть приходят смс-оповещения с информацией о текущих делах по некоей кредитной карте, выданной неизвестно кому. Ошибка ли это банка, клиента или простое недоразумение - история на сей счёт умалчивает. Да и мы как-то свыклись с сообщениями о расходных операциях, пополнениях, минимальных платежах и напоминаниях о возникающих просрочках. Ну что поделать, случается и такое у неизвестного нам заёмщика. Но вчерашнее сообщение как-то нас насторожило. В смс-ке, присланной с номера +7 968 819-66-08, грозно-предупредительно сообщалось, что «Ваша карта заблокирована при попытке взлома ПИН-кода. Для разблокировки звонить по номеру +7 985 913-38-63». Ни номера карты, ни подписи – ничего. Мы, как тёртые калачи, сразу смекнули – мошенничество чистой воды. А что полагается делать с мошенниками? Правильно, вывести их на чистую воду. Да и любопытство на предмет «как же нас попытаются развести? Читать далее
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Вадим Ларионов 03.12.2011 17:12 vadlar
Околоскандальное.
Скандал – это не всегда плохо. И кровь полирует, и эмоции лишние выплёскиваются, и ритм жизни задаётся на много времени вперёд. Но, как и любой предмет разговора, скандал имеет смысл только в направленном русле. Течение которого приводит к результату, а не возникновению окопов и партизанским действиям. Или, что хуже, к переходу на личности в стиле «сам дурак». Нет, мне не интересен скандал с уходом неизвестного мне банкира из такого же неизвестного мне банка. Не хочу и не буду обсуждать количество иголок, коими напичканы последние речи уходящего. Люди приходят и уходят – совершенно естественный процесс для такого же естественного развития любого портала. И banki.ru в том числе. Интересный портал. Сбалансированный. Вдумчивый. Площадка, где лицом к лицу сходятся и банкиры, и их клиенты. Размеренное фехтование и неопасные уколы. Никто никому ничего не навязывает – только мнение и, как максимум, реакция на него. Ресурс, где максимально лояльно сходятся взгляды дилетантов в банковском деле и суровых профессионалов своего дела. Читать далее
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Вадим Ларионов 22.11.2011 18:31 vadlar
Пятачок в Авангарде.
Смотрю я на Народный Рейтинг и диву даюсь. Особенно на третью строчку в топовом списке. И не то, чтобы мне было бы обидно за других участников рейтинга. А, скорее, удивляюсь, как банк с такими весомыми ограничениями и своими «примочками» упорно сидит на третьем месте и в ус не дует. Или дует, но как-то странно. Решил для себя попробовать стать виртуальным клиентом этого банка. Открыл сайт и полез в «филиалы». Первый «приятный сюрприз»– единственный офис в Нижнем Новгороде в гипермаркете Окей. И ещё один – в области, в торговом центре Мега. Не поверил глазам своим – пересмотрел ещё раз: странно видеть «топовый» банк, базирующийся на площадях гипермаркетов. Может, это тенденция сейчас такая, «операционные кассы в булочных»? И точно. В Москве кредитная организация «сидит» в «пятачках» и прочих «копейках». Очень даже солидно и деньги хорошие экономятся. Жаль только, что в далеко не самом уездом городе нашей страны Авангард поскромничал. У нас тоже «пятачки» и «копейки» есть, рекомендую руководству. Читать далее
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Вадим Ларионов 15.11.2011 18:14 vadlar
Брюки превращаются...
ПСК, эффективная ставка… Словом, те цифры, которые банкиры неохотно комментируют и/или так же неохотно называют вслух. И действительно, зачем заёмщику знать и – вот ужас! – понимать, что за зверюка эта такая. Дескать, ему, заёмщику, если что и надо знать, так это фактическую переплату в рублях или импортных купюрах. Вот только непонятно, с чего бы вдруг кредитным организациям из раза в раз столь неприязненно отзываться о роли ПСК в отношениях с самым слабым звеном кредитного договора. С заёмщиком. И, если даже поверхностно всмотреться в ситуацию, становится понятно – почему. Кому же понравится, когда в кредитном договоре вместо обещанных и декларируемых цифр 28 процентов годовых вдруг появится строчка в 90? Любой здравомыслящий человек, который даже не знаком с формулой расчёта «эффективки», сразу задаст вопрос, что за волшебство и почему банк занимается чёрной магией? И зачем «брюки превращаются…» Можно до хрипоты в горле спорить о методиках исчисления «эффективки». Читать далее
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Вадим Ларионов 13.11.2011 00:46 vadlar
Зверьбанка. Большая. Одна штука.
Рассматривая на днях старые школьные фотографии, наткнулся на коллективную карточку, где мыв, ещё юные пионеры необъятной нашей Родины, стоим на фоне Сберегательной кассы РСФСР. Той самой, что в народе ласково величали сберкассой. 170 лет он с нами, как нам утверждают с экранов ТВ-приёмников, именно его зачастую сегодня называют «Зверьбанкой» . Для меня этот банк всегда был странным финансовым учреждением. Который так любит рассказывать сказки про то, как он с каждым годом всё ближе и ближе к своим клиентам. Иногда задумываюсь – на какие такие километры Зверьбанк убежал от нас когда-то, что десятилетиями всё приближается, приближается, а приблизиться не может. И доживут ли мои внуки до того самого момента, когда папа Греф наконец-то скажет, что банк стоит рядом, к клиенту лицом, а не тем самым местом, на которое что колготки натяни, что шорты, а задом быть не перестаёт. Смотрю я на Зверьбанку и думу думаю: а зачем мы вам? В вас столько гордости за огромную филиальную сеть, которая со времён СССР не отвечает никаким элементарным удобствам для клиентов. Читать далее
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