Популярные сообщения

В минувший четверг, переключаясь между каналами в поисках чего угодно, лишь бы не президентских речей, набрёл на местные новости. Точнее, на сюжет колхозного вида корреспондента, рассказывающего о тягостях жизни конкретной нижегородской семьи, в которой сынишка страдает ДЦП. Заливающаяся слезами мама рассказывала о необходимости реабилитации, специального тренажёра, выезда в специализированные санатории и т.д. Суть сюжета – дайте стотыщ денег, помогите, кто чем сможет, счета и номера карт прилагаются.
Но за несколько минут сюжета меня неприятно поразили нюансы и детали. Во время закадрового текста корреспондента был выдан видеоряд, рассказывающий о быте семьи: отличный евроремонт в далеко не малогабаритной трёхкомнатной квартире, мягкая кожаная мебель в каждой из помещений, аудио-видео аппаратура далеко не нонейм класса, компьютер и ноутбуки для папы и сына; мальчишка тут же показывает корреспонденту фотографии, где с мамой позирует на фоне египетских отелей, сам папа – молодой парень, одетый вовсе не в костюм фабрики «Большевичка», мама – руки в золотых кольцах.
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