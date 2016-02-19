Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали, говорил Марк Твен. К нему присоединяются многочисленные исследователи, которые говорят, что самые счастливые люди – те, кто тратит деньги на путешествия. Действительно, есть ли что-то более вдохновляющее и дающее энергию, чем новые впечатления?
Так и слышу недовольные голоса читающих эти строки – дескать, конечно, при курсе сами знаете каком мы могли себе позволить путешествовать, но сейчас времена другие, нужно затянуть пояса потуже и в лучшем случае мечтать о поездке к ближайшему озеру на велосипеде. Велосипед и родные просторы – тоже, несомненно, отличная альтернатива, но не стоит себя ограничивать, когда это не требуется.
Кризис – не повод экономить, кризис – повод путешествовать бесплатно или с очень большой экономией. Как вам такая установка? Реализуется она проще простого.
Мы запустили специальный интернет-портал «Спасибо от Сбербанка.Путешествия», и я искренне рекомендую вам скорее на нем побывать: https://spasibosberbank.travel
Как можно путешествовать бесплатно с этой программой?
1. Оплачиваете привычные покупки с помощью своей карты Сбербанка, подключенной к программе «Спасибо от Сбербанка» (если еще не подключены – отправляйте команду «спасибо» на номер 900). Чем больше своих трат вы совершаете с помощью карты Сбербанка – тем больше бонусов получаете. Кстати, годовое обслуживание по карте Сбербанка категории Classic – всего 700 рублей.
2. Сбербанк с каждой покупки начисляет 0,5% процентов бонусами СПАСИБО. Да, это немного, но есть еще партнеры: например, за покупки на Ozon.ru начисляется до 3% бонусами, Gett – до 4%, TEZTOUR – 5%, и еще много прекрасных магазинов, аптек и других компаний, которые начисляют бонусы за покупки по карте Сбербанка.
3. И вот теперь самое интересное - накопленные бонусы можно обменивать на любые авиабилеты, в любую точку мира, любой авиакомпанией, любым классом и на любую дату на сайте spasibosberbank.travel!
Вот вам для примера пара расчетов – как путешествовать практически бесплатно с картой Сбербанка.
Иван Петрович, менеджер среднего звена в крупном городе, оборот 40 000 рублей в месяц на карте Classiс от Сбербанка.
• Начисление от Сбербанка. Оборот 40 000 р. = 200 Б
• Покупка в Burger King на семью. Оборот 1 200 р. = 360 Б (сейчас идет акция 30%)
• Поход в кино «КИНОМАКС» с семьей. Оборот 1400 р. = 70 Б
• Покупка на АЗС «ЕКА». Оборот 6 000 р. = 120 Б
• Покупка одежды в магазинах Baon. Оборот 5 000 р. = 150 Б
• Покупка подарка жене в ювелирном «Адамас». Оборот 7000 = 350 Б.
ИТОГО за месяц Иван Васильевич накопил 1250 бонусов СПАСИБО. Через четыре месяца ему хватит на перелет Москва- Сочи (цена - около 6000 р).
Не все могут себе позволить тратить 40 000 в месяц? Вот вам другой расчет.
Мария Федоровна, работающая пенсионерка, оборот 20 000 рублей в месяц, карта «Социальная» от Сбербанка.
• Начисление от Сбербанка. Оборот 20 000 р. = 100 Б
• Покупки в магазине «Пятёрочка». Оборот 6 000 р. = 120 Б
• Покупки в аптеках «Доктор Столетов». Оборот 2 000 р. = 100 Б
• Покупка обуви в магазинах Kari. Оборот 2 500 р. = 112,5 Б
• Покупка домашней утвари в «Посуда Центр». Оборот 1 500 р. = 45 Б
ИТОГО за месяц Мария Федоровна накопила 477 СПАСИБО. Через пять месяцев ей хватит на перелет Москва - Симферополь – цена около 2200 р.
Есть еще одна важнейшая деталь, которая выгодно отличает проект «Спасибо от Сбербанка.Путешествия» от любой мильной программы (помимо того, что не нужно открывать специальную карту, а билеты на бонусы всегда доступны на любую авиакомпанию и любую дату) – бонусы СПАСИБО можно обменять на скидку почти на весь билет целиком, или его часть – причем любую, минимального порога нет. Например, наш вышеупомянутый Иван Петрович может не только полететь в Сочи, но и в Берлин, заплатив за билет не 14 тысяч рублей, а всего восемь. Более того, за потраченные на покупку билета 8000 рублей на сайте spasibosberbank.travel Иван Петрович еще и получит дополнительные бонусы СПАСИБО (0,5 % от Сбербанка и 1% собственно проекта «Спасибо от Сбербанка. Путешествия»).
И еще хочу поделиться с вами небольшим открытием. В процессе написания вот этой самой публикации я решила посмотреть актуальную статистику по покупкам путешествий с помощью карт Сбербанка. Так вот, несмотря на не радужную экономическую обстановку, в 2015 году количество уникальных покупателей авиабилетов по карте выросло на 50%. Безусловно, свою роль сыграл и уход с рынка большого числа туроператоров, основной моделью расчетов которых были наличные, и все большее развитие онлайн-сервисов покупки билетов. Но все-таки хочется, чтобы наши клиенты вели себя рационально и помнили, что оплата по карте всегда формирует для тебя дополнительный кошелек с бонусной валютой, тогда как оплата кэшем – это чистый расход без преимуществ. Очень здорово, что количество таких рациональных клиентов увеличивается с каждым днем.
И последнее. Всегда в своих программах мы, сотрудники Сбербанка, руководствуемся принципом «Начни с себя». Он в том числе предполагает, что мы запускаем именно то, что нравится нам самим, и чем мы сами будем с удовольствием пользоваться. И я очень рада, что теперь удовольствия в нашей жизни существенно прибавится. В моей прибавилось точно
Пользуйтесь и вы с удовольствием!
P.S. Если вы еще не подключены к программе «Спасибо от Сбербанка» – отправьте команду «спасибо» на номер 900. Такую же команду шлите на номер 900, если хотите узнать количество накопленных вами бонусов. Подробнее обо всех преимуществах программы можно прочитать здесь: http://spasibosberbank.ru/
Портал путешествий – здесь https://spasibosberbank.travel/
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