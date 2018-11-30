Архив
Кризис-2018
- 15:55 ВТБ сократит капитал и свой штат в Лондоне перед Brexit РБК 442
- 15:41 АСВ: вкладчикам ПИР Банка выплачено уже 93% общей суммы страховки Banki.ru 322
- 08:37 Советник Могерини предложила изменить политику санкций в отношении России РИА Новости 26516 6
- 16:46 Минфин: задачи наказать американский бизнес в России нет РИА Новости 488 1
- 16:43 В Минфине оценили влияние санкций США на российскую экономику как «относительно небольшое» РИА Новости 509
- 14:16 Меркель: цель санкций против России — защита международного права Reuters 1212 6
- 12:55 Силуанов: санкции на российский госдолг малоприятны для инвесторов Banki.ru 533
- 11:39 Кудрин: «Примерно полпроцента ВВП мы недополучаем из-за санкций» Banki.ru 476 1
- 10:44 СМИ: Германия и Франция выступили против ужесточения санкций в отношении России РИА Новости 1495 4
- 13:56 Московский Вексельный Банк признан банкротом Banki.ru 711
- 12:30 АСВ требует 1,44 млрд рублей с Мотылева и ряда топ-менеджеров банка «КРК» Banki.ru 1185
- 11:20 Костин: тотальных санкций не будет Banki.ru 1502
- 08:52 Подсанкционным банкам разрешили не раскрывать информацию Banki.ru 3747 8
- 18:27 Шесть футболистов отсудили 180 тыс. рублей из-за волокиты в деле о хищении денег банком РАПСИ 1290 1
- 14:49 Биржевой курс евро превысил 76 рублей Banki.ru 1103
- 14:32 «Дыра» в капитале ВостСибтранскомбанка оценена в 206 млн рублей Banki.ru 619
- 13:20 Brexit будет стоить Великобритании 100 млрд фунтов стерлингов в год ТАСС 564
- 11:20 Суд подтвердил отказ двум ООО во взыскании с Пробизнесбанка 327 млн рублей убытков РАПСИ 510
- 16:58 Кудрин объяснил необходимость сдерживаться при ответе на западные санкции РБК 1292 1
- 15:41 Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit РБК 830 1
- 15:19 Меркель: саммит ЕС заложил основу для упорядоченного Brexit ТАСС 673 1
- 14:33 Макрон поддержал проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС ТАСС 639
- 13:03 Глава Евросовета рекомендовал странам ЕС одобрить сделку с Британией Banki.ru 698
- 11:45 Мэй попросила британцев поддержать ее проект сделки с ЕС ТАСС 636
- 20:38 ВЭБ подал жалобу в Европейский суд на решение о сохранении санкций ЕС ТАСС 983
- 17:12 Лавров: Россия не будет умолять отменить антироссийские санкции RNS 2217 15
- 13:15 ЦБ лишил лицензий банк «Первомайский» и Русский Ипотечный Банк Banki.ru 6280
- 10:32 Вкладчики ВостСибтранскомбанка получили уже 82% всей страховки Banki.ru 517
- 08:16 ЦБ лишил лицензии Русский Ипотечный Банк Banki.ru 12089 42
- 10:48 ЦБ: активы Русского Национального Банка на дату банкротства меньше его обязательств на 348 млн рублей Banki.ru 647
- 19:31 Кредитор ОБПИ подал иск к бывшим топ-менеджерам банка РАПСИ 961
- 13:30 ЦБ: обязательства К2 Банка на дату банкротства больше его активов на 1,1 млрд рублей Banki.ru 962
- 11:10 АСВ: вкладчикам Уралтрансбанка выплачено уже 6 млрд рублей из причитающихся 7,25 млрд Banki.ru 658
- 09:01 Аудитор Deloitte отозвал заключение по Пробизнесбанку Коммерсант 3869
- 19:42 США ввели санкции против двух российских компаний РИА Новости 2188 2
- 17:17 Для удовлетворения требований кредиторов «Уссури» есть пока 2,2 млрд рублей Banki.ru 654
- 13:08 ЦБ оценил «дыру» в Аксонбанке в 290 млн рублей, в БТФ — в 82 млн Banki.ru 722 2
- 18:35 АСВ требует с экс-топов НСТ-Банка из теневой группы Анталбанка 5,4 млрд рублей Banki.ru 1031
- 17:53 ЦБ оценил «дыру» в балансе ПИР Банка в 1,97 млрд рублей Banki.ru 915
- 09:13 Суд заочно арестовал экс-главу банка «Легион» Коммерсант 2386
- 13:12 Мэй не видит альтернатив для ее плана по Brexit РИА Новости 764
- 14:15 Европейский экономист оценил последствия Brexit для Великобритании РИА Новости 1202
- 20:07 АСВ подало в суд заявление о взыскании с бывших руководителей банка «Город» 10,6 млрд рублей Banki.ru 981
- 18:44 Суд рассмотрит вновь открывшиеся обстоятельства по тяжбе «Югры» с ЦБ против отзыва лицензии Banki.ru 2756
- 16:10 Bloomberg: санкции «отобрали» у России 6% ВВП Banki.ru 1932 1
- 14:05 АСВ начинает расчеты по «Агросоюзу» на 8,1 млрд рублей и по Банку Инноваций и Развития на 784 млн Banki.ru 1629 1
- 09:35 Экс-глава «Югры»: комиссия для помощи вкладчикам должна расследовать действия ЦБ RNS 2251 3
- 13:22 АСВ: вкладчики «Союзного» получили около 2 млрд рублей страховки из 2,8 млрд Banki.ru 741 1
- 13:00 Путин: санкционные ограничения не остановят развитие партнерства РФ с другими странами ТАСС 539 3
- 08:56 ЦБ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий РИА Новости 3111 11