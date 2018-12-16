Архив
Кризис-2018
- 19:18 Нехватка активов Центрально-Европейского Банка на дату банкротства оценена в 244 млн рублей Banki.ru 527
- 19:08 ЦБ: «дыра» в капитале «Агросоюза» превышает 15 млрд рублей Banki.ru 1159 1
- 18:58 Меркель: саммит ЕС не нашел оснований отменять или смягчать санкции против России ТАСС 687
- 13:48 АСВ требует с бывших контролирующих лиц Коммерческого Банка Развития 343 млн рублей Banki.ru 620
- 11:09 АСВ рассчитается с вкладчиками Рунэтбанка без привлечения банка-агента Banki.ru 1237
- 10:57 В Москве бывшие должностные лица рухнувшего банка подозреваются в мошенничестве на 400 млн рублей Banki.ru 2295 3
- 10:26 ЕС не стал вводить санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе RNS 860
- 09:47 Лицензия Рунэтбанка аннулирована Banki.ru 4276 4
- 08:30 Эксперты: определенность по поводу санкций не вернет все деньги иностранцев в Россию Banki.ru 735
- 20:58 Евросоюз на полгода продлил санкции против России РБК 2421 7
- 18:15 АСВ подало иск к бывшим руководителям Дил-Банка на 9,7 млрд рублей Banki.ru 1047 1
- 17:08 Порошенко призвал ЕС ввести против России «Азовский пакет санкций» RNS 1119 4
- 14:31 АСВ назвало банки-агенты для выплат вкладчикам Златкомбанка, Экономикс-Банка и Си Ди Би Банка Banki.ru 912
- 08:49 Бывший глава АйМаниБанка получил условный срок и взыскание на сумму растраты Коммерсант 2398 1
- 21:42 Европарламент считает целесообразным продление санкций против России ТАСС 1164 4
- 19:46 В Екатеринбурге вынесен приговор бывшим топ-сотрудникам Плато-Банка Banki.ru 1117
- 18:27 СМИ: саммит ЕС примет решение продлить экономические санкции против России ТАСС 698
- 16:02 Германия будет выступать за продление санкций против России ТАСС 2280
- 18:33 ЦБ заподозрил бывших должностных лиц К2 Банка в выводе активов Banki.ru 993
- 18:10 Мосгорсуд удовлетворил иск АСВ к бывшему и. о. главы АйМаниБанка Волчихину на 124 млн рублей Banki.ru 999
- 17:28 Центробанк: из БТФ выводились активы путем покупки недвижимости по завышенной стоимости Banki.ru 918
- 19:13 Мэй: парламентское голосование по сделке о Brexit не состоится ТАСС 833 2
- 17:13 Суд перенес на февраль рассмотрение вновь открывшихся обстоятельств отзыва лицензии у «Югры» Banki.ru 2713 4
- 16:38 АСВ официально объявило об открытии инфоцентра для реализации активов финорганизаций Banki.ru 871
- 12:50 Центробанк оценил «дыру» в МБСП в 12 млрд рублей, в Уралтрансбанке — почти в 0,6 млрд Banki.ru 1202
- 11:27 Глава МИД Германии уверен, что Евросоюз продлит в декабре санкции в отношении России ТАСС 806 2
- 19:23 Президент Чехии рассказал о бесполезности антироссийских санкций РИА Новости 1997 6
- 13:26 Reuters: Мэй может отложить парламентское голосование по соглашению о Brexit ТАСС 849 1
- 19:42 Германия выступила против новых антироссийских санкций Газета.Ru 2255
- 10:53 Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с UC Rusal и En+ РБК 928
- 22:04 АСВ: вкладчикам банка «Первомайский» выплачено уже 60% общей суммы страховки Banki.ru 1058
- 12:59 Адвокат Вексельберга подал в Минфин США ходатайство об отмене санкций ТАСС 1195 15
- 21:15 Суд дал экс-зампреду Экопромбанка 2,5 года по делу на 122 млн рублей Banki.ru 1034
- 14:00 ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка, аннулировал у Экономикс-Банка и Си Ди Би Банка Banki.ru 4026 5
- 13:56 АСВ требует с бывшего предправления банка «Еврокредит» и еще двух человек 1,4 млрд рублей Banki.ru 972
- 12:48 АСВ не позднее 13 декабря назовет банки-агенты для выплат вкладчикам Экономикс-Банка и Си Ди Би Банка Banki.ru 737 2
- 10:14 Лицензия Си Ди Би Банка аннулирована Banki.ru 4366 10
- 22:34 АСВ: недостача в банке «Воронеж» составляет почти 965,7 млн рублей Banki.ru 1526 1
- 20:52 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество экc-руководства Леноблбанка на 1,9 млрд рублей РАПСИ 909
- 16:54 ВЭБ банкротит бывшую главу Спурт Банка Евгению Даутову Финансист 1072 1
- 09:00 В Банке Торгового Финансирования выявлены мошеннические действия с вкладами физических лиц Banki.ru 7721 13
- 00:06 Всадники Апокалипсиса. 9 сигналов тревоги для российской экономики Banki.ru 115882 145
- 22:32 АСВ выявило более 780 млн рублей недостачи в О. К. Банке Banki.ru 1302 2
- 21:28 В Тюмени будут судить участников кражи 561 млн рублей из Сибирского Банка Реконструкции и Развития Banki.ru 986
- 20:03 Ушло в суд дело пяти участников незаконной обналички 7 млрд рублей через счета в «Адмиралтейском» Banki.ru 1228
- 17:34 В Совфеде рассказали, каким будет ответ России в случае ареста активов Киевом РИА Новости 2363
- 13:07 АСВ: вкладчики Русского Ипотечного Банка получат 7,3 млрд рублей, «Первомайского» — 6,1 млрд Banki.ru 2224
- 22:43 Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против россиян РБК 1245 1
- 22:37 АСВ: вкладчикам УМ-Банка выплачено уже 68% общей суммы страховки Banki.ru 681