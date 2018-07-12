Минфин ударит по рублю: из экономики выкачают 8,5 триллиона

Минфин готов потратить триллионы рублей на откачку иностранной валюты Фото: dimdimich/Depositphotos.com

Пока правительство повышает НДС, чтобы найти недостающие 8 трлн рублей на майский указ президента, Минфин обещает выкачать из экономики в ближайшие три года 8,5 трлн. Это, вообще, нормально?



«Лишние» деньги

Ближайшие три года пройдут под знаком масштабных валютных интервенций со стороны Минфина. В 2019-м ведомство рассчитывает купить на внутреннем рынке валюты на сумму более 3,4 трлн рублей. В дальнейшем объемы будут чуть скромнее — 2,7 трлн в 2020 году и 2,4 трлн в 2021-м.

Итого в сумме на покупку валюты Минфин собирается потратить 8,5 трлн рублей — в два с лишним раза больше, чем не хватает на новый майский указ Владимира Путина. Расчеты ведомства приводятся в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и тарифно-таможенной политики». Этот документ считается канвой для закона о бюджете на период с 2019 по 2021 год. Средства, которые пойдут на закупки валюты, упоминаются в пункте о финансировании бюджетного дефицита. Планируемые интервенции Минфина не что иное, как результат исполнения бюджетного правила.

​Рубль тонет в бензине Курс рубля упал до апрельских минимумов на волне распродаж российских гособлигаций. Аналитики ожидают дальнейшего укрепления позиций доллара.

Согласно бюджетному правилу, «лишние» нефтегазовые доходы России откладываются в резервы путем покупки валюты. Дополнительными считаются все поступления от продажи сырья по цене выше 40 долларов за баррель (сейчас нефть стоит почти вдвое дороже). Базовая стоимость нефти для бюджетного правила корректируется на 2% ежегодно. Таким образом, «цена отсечения» на текущий год — 40,8 доллара за баррель. Валюта закупается в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Причем чем выше цена на нефть, тем больше масштаб закупок. Правило работает и в обратную сторону: при падении сырьевых котировок валюта продается.

Минфин применяет этот механизм с февраля прошлого года. Глава ведомства Антон Силуанов не раз пояснял, что валютные интервенции минимизируют зависимость российской экономики от мировых цен на нефть. При этом Минфин признавал: покупка валюты «давит» на рубль, не давая ему чрезмерно укрепиться.

Интервенты в действии

Нефть держится на отметке выше 40 долларов за баррель с марта 2016 года. Иными словами, за все время действия нового бюджетного правила у Минфина не было оснований для продажи валюты. В прошлом году изъятия составили 841,8 млрд рублей. План на 2018 год — 2,7 трлн. Пока он реализован лишь частично. Интервенции, например, приостанавливались в апреле после введения новых санкций США.

В прошлом году закупки Минфина на динамику курса рубля влияли незначительно. Но с весны 2018 года российская валюта ослабляется к доллару, и резкая «просадка» пришлась на начало апреля, когда США ввели болезненные санкции против ряда российских олигархов. К концу июня пара USD/RUB торговалась уже вблизи отметки 64. Тогда же первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов признал, что, не будь бюджетного правила, курс мог бы быть 50 рублей за доллар.

Получается, цена этого механизма для рядового россиянина — лишние 15—20% к стоимости доллара. Минфин, однако, считает такую надбавку оправданной. «Конечно, рубль был бы крепче, но в случае снижения цены на нефть мы увидели бы обратные качели», — пояснял Антон Силуанов.

Рубль будет делать вид, что нефть стоит 40 долларов за баррель

Хотя закупки валюты в рамках бюджетного правила могут корректироваться, эксперты ожидают сохранения «давления» на рубль.

«Если механизм интервенций Минфина не изменится, ближайшие три года мы проживем при курсе рубля, примерно соответствующем 40 долларам за баррель», — отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Но сами цены на нефть будут гораздо меньше влиять на курс национальной валюты. Определяющими факторами станут приток капитала, ситуация с санкциями и монетарная политика ЦБ, утверждают собеседники Банки.ру.

«Рубль никто не «ослабляет» намеренно» Главный экономист Альфа-Банка Наталия ОРЛОВА в интервью порталу Банки.ру рассказала, почему плавающий курс даже при очередном обвале рубля 20 января «на руку» нашей экономике, при каком курсе возможен приток капитала в страну, и оценила сценарий, в котором доллар будет стоить 210 рублей.

«На горизонте 2018 года будет сохраняться коридор 60—65 рублей за доллар. Но в ближайшие месяцы ожидается ускорение инфляции, а значит, ЦБ замедлит процесс снижения ключевой ставки. Кроме того, мы видим сейчас среднесрочный тренд на рост курса доллара к широкому спектру валют. С учетом этих факторов на горизонте года коридор может сдвинуться немного вверх — до 67 рублей за доллар», — считает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

«Слабый» рубль не так уж плох для россиян, полагает главный аналитик УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. «Если бы нацвалюта сильно укрепилась, это сказалось бы и на росте экономики, и на конкурентоспособности российских компаний несырьевого сектора», — говорит эксперт.

Впрочем, не все действия Минфина будут играть против рубля. Обеспечить стабильный спрос нерезидентов на российскую валюту может выпуск ОФЗ. А планы по заимствованиям у финансового ведомства такие же амбициозные, как и по валютным интервенциям. В ближайшие три года Россия может выпустить ценные бумаги на 5 трлн рублей, или примерно 80 млрд долларов. Если верить расчетам Минфина, санкции этому не помеха.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru

