​Конец эпохи Возрождения: останутся ли в России частные банки

Моне Лизе не до улыбок — эпоха Возрождения в российском банковском бизнесе явно кончается Фото: коллаж Banki.ru

ВТБ объявил о скором приобретении банка «Возрождение». Переживший дефолт и не один кризис частный банк растворится в структуре ВТБ. Остается ли в России место для частного банкинга?



Возрождением займется ВТБ

На минувшей неделе стало известно, что ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) Ltd. достигли договоренности по ключевым условиям сделки по приобретению банком ВТБ банка «Возрождение». ВТБ намерен приобрести контрольный пакет «Возрождения» (не менее 75%). Стороны планируют закрыть сделку в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.



Правда, у этой сделки могут возникнуть некоторые проблемы. 15 августа Высокий суд Лондона снова арестовал акции «Возрождения» по иску компании Withersworlwid, представляющей интересы владельцев кредитных нот, выпущенных под гарантии собственников банка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Тем не менее очевидно, что частным банк «Возрождение» не останется.

ВТБ: покупка «Возрождения» завершится после «очистки титула» банка Зампред ВТБ Анатолий Печатников подчеркнул, что покупка актива состоится, если акции будут освобождены от всех обременений.

Председателем правления «Возрождения» станет Геннадий Солдатенков, в настоящий момент занимающий должность члена правления ВТБ (из материалов самого «Возрождения» следует, что Солдатенков уже возглавил банк с 15 августа. — Прим. Банки.ру). Действующий председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович продолжит работу в банке в должности заместителя председателя совета директоров. Команда банка «Возрождение», обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена, заверяет ВТБ.

Главная ценность «Возрождения» — в клиентской базе и сильных позициях в Московской области, всего у банка 750 тыс. розничных и 50 тыс. корпоративных клиентов. Банк был создан в 1991 году на базе Московского областного управления Агропромбанка СССР. Основатель «Возрождения» Дмитрий Орлов развивал банк как универсальную кредитную организацию. После смерти Орлова акции банка скупили структуры братьев Ананьевых. Планировалось, что «Возрождение» будет присоединено к Промсвязьбанку. Но Промсвязьбанк отправился на санацию, а «Возрождение» оказалось во владении кипрских компаний. Роль фонда Bonum Capital (Cyprus) Ltd. до конца не ясна. Источники связывают фонд со структурами Сулеймана Керимова.

«Уже сейчас топ-5 — это банки, подконтрольные государству»



Доля государства в банковском секторе составляет не менее 70%, говорит директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

«Если предположить, что государство не будет больше поглощать крупнейшие частные банки, то уже сейчас топ-5 — это банки, подконтрольные госструктурам и госкорпорациям, доля которых в активах банковского сектора составляет 59% на 1 июля 2018 года. Если добавить остальные «госбанки», такая доля будет не меньше 70%, и активы «Возрождения» в данном случае добавят десятые доли процента», — отмечает Хасанова.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин указывает, что частные игроки испытывают всё большее конкурентное давление со стороны госбанков в борьбе за существующую качественную клиентуру. «В то время как слабые темпы экономического роста и снижение странового инвестиционного потенциала не оставляют надежды на массовое открытие новых бизнесов и увеличение числа рабочих мест», — говорит Тетерин.

Аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов считает, что такая большая доля государства в банковском секторе является вредной для его развития и развития экономики. «Например, ФАС предлагает принять специальные меры с целью ограничить дальнейший рост доли государства в банковском секторе. Однако при этом речь идет о препятствии дальнейшему наращиванию, а не о сокращении действующей доли, поскольку при наличии санируемых банков в системе сейчас это невозможно. Один из главных минусов высокой доли государства в банковской системе — снижение конкуренции в секторе. Отсюда и низкие процентные ставки по вкладам в самых надежных госбанках, и отсутствие желания бороться за клиента, улучшая сервис. Соответственно, рост доли государства в банковском секторе до 70% и выше будет иметь негативные последствия в первую очередь для здоровой конкуренции среди остальных участников рынка и не станет способствовать появлению выгодных предложений по ряду банковских продуктов», — поясняет Антонов.

«Крупнейшие госбанки — отдельная лига, с которой в нескольких сегментах могут конкурировать единичные крупнейшие частные банки. Эта лига задает основную массу трендов», — добавляет Сабина Хасанова.



Банковский бизнес не привлекает частных инвесторов



Алексей Антонов напоминает, что государство взяло на свой баланс достаточное число кредитных организаций, которые таким образом из частных фактически стали государственными. «Сейчас на балансе государства образовалось достаточное число санируемых кредитных организаций из частного сектора (Бинбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», еще раньше — Банк Москвы), которые автоматически приводят к очевидному выводу: доля государства в банковском секторе действительно велика», — говорит он.

Масштаб и объем проблем санируемых банков является преградой для того, чтобы они вновь вернулись в частный сектор.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин сомневается в скорой приватизации санируемых государством банков.

«Если приватизация санируемых при участии Фонда консолидации банковского сектора банков и будет проводиться, то, по всей видимости, цена вопроса для покупателя должна быть весьма привлекательна. При этом от значительного дисконта к капиталу не должен сильно пострадать госбюджет. Исходя из этой предпосылки, наиболее вероятной видится оперативная продажа не «Открытия», а Азиатско-Тихоокеанского Банка (в силу того, что он на порядок меньше по размеру). Но доля государства едва ли заметно снизится в среднесрочной перспективе, скорее, даже наоборот», — прогнозирует Тетерин.

«Масштаб и объем проблем санируемых банков является преградой для того, чтобы они вновь вернулись в частный сектор. Поэтому вариант с продажей долей таких кредитных организаций в структуры банков с госучастием может стать одним из очевидных вариантов решения их вопросов. При этом не исключено, что через годы после поглощения из структур крупных госбанков могут появиться новые игроки на базе ранее санированных банков», — предполагает Антонов.

По словам Тетерина, банковский бизнес не является привлекательным для инвесторов. Кредитование реального сектора фактически стагнирует: по состоянию на середину текущего года более 250 банков поддерживали избыточную (более 30% активов) низкодоходную подушку ликвидности, доля таких банков в общем числе кредитных организаций составила почти 50%. В этих условиях говорить о том, что для большинства частных инвесторов банковский бизнес остается привлекательным, не приходится.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru