Дом, который построит Греф

Сбербанк намерен финансировать строительство жилья в Санкт-Петербурге. Более того, в случае снижения инфляции глава банка Герман Греф не исключает уменьшения ставок по кредитам для строителей до конца года. Если это и произойдет, за Сбербанком вряд ли последуют другие участники рынка, ведь застройщики остаются самыми рискованными заемщиками.

Сбербанк станет финансировать строительство жилья петербургскими компаниями при условии участия в этих проектах местной администрации (власти Петербурга будут выкупать определенную долю жилья в строящихся домах). По словам Грефа, Сбербанк намерен завершать строительство даже в случае возникновения операционных рисков. «Мы будем, конечно же, достраивать те проекты, которые будем брать, вне зависимости от ситуации», — цитирует главу банка РИА Новости.

Сейчас объем кредитов, выданных Сбербанком петербургским застройщикам, составляет около 63 млрд рублей. С начала года портфель вырос на 4 млрд рублей. «Мы можем этот портфель удвоить. С ликвидностью нет никаких проблем», — заявил Греф.

По мнению Грефа, сейчас самое правильное время для покупки жилья, ведь рынок недвижимости уже находится практически на дне. «Компании максимально снижают маржу, с тем чтобы обеспечить продажи, обеспечить функционирование», — полагает Герман Греф.

Застройщики полностью поддерживают такую оценку состояния рынка недвижимости со стороны главы Сбербанка. «Мы не видим объективных причин для дальнейшего падения цен, более того, стоимость квадратного метра будет неуклонно расти, — говорит член совета директоров Mirax Group Дмитрий Луценко. — В этом году значительно сократится ввод жилой недвижимости, что приведет к дефициту предложения, а в России и так недопроизводство квартир. Кроме того, девелоперы, стимулируя спрос на свою продукцию, предлагают действительно выгодные условия при покупке квартир».

Схожего мнения придерживаются и в «СУ-155»: «Сегодня на рынке, действительно, сложилось оптимальное ценовое предложение. В последующем, в силу отсутствия новых проектов и увеличения дефицита существующего предложения жилья, можно ожидать лишь роста цен на него».

По прогнозам Министерства регионального развития, в 2009 году вместо ожидаемых 75 млн кв. м жилья будет введено всего около 53 млн. А по оценке президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана, в 2010 году этот показатель будет еще ниже. Как известно, в следующем году в стране планировалось ввести 80 млн. кв. м жилья, а в 2020-м — 120 млн кв. м.

Аналитик банка «Траст» Владимир Брагин настроен более скептически, чем девелоперы: «Рассуждения о том, что рынок недвижимости достиг дна, имеют примерно такую же ценность, что и мнение о том, что рынок дна не достиг и ему еще падать и падать. Сегодня мы видим увеличение уровня безработицы и отсутствие роста доходов населения, а также фактическую «заморозку» рынка жилья. Кроме того, нет понимания, что будет дальше с экономикой, а рынок строительства очень от этого зависит».

Чтобы стимулировать восстановление экономики, российские власти с завидной настойчивостью призывают банковское сообщество кредитовать предприятия реального сектора по доступным ставкам. Последний раз такая рекомендация поступила от премьера Владимира Путина на прошлой неделе.

Буквально сразу же ВТБ объявил о снижении годовых ставок по кредитам стратегическим предприятиям на 2—3 процентных пункта. Герман Греф сообщил, что за последние три месяца общее уменьшение кредитных ставок Сбербанка составило около двух процентных пунктов. Вчера он заявил о возможном снижении ставок для застройщиков до конца года при условии сокращения инфляции. В начале года в Сбербанке стоимость кредитов составляла 18% годовых (сейчас — 15—16% годовых).

Опрошенные Банки.ру аналитики отмечают, что уровень процентной ставки зависит не столько от инфляции, сколько от кредитных рисков заемщиков.

«Конечно, хотелось бы, чтобы вслед за сокращением инфляции банки снижали ставки по кредитам предприятиям, — говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая. — Но этот процесс сдерживается и высокими кредитными рисками, и дефицитом качественных заемщиков. Скорее всего, удешевление кредитов будет отставать от снижения стоимости ресурсов в обозримом будущем».

«Уровень ставок для строительных компаний в среднем начинается от 22—25% годовых, мало кто из заемщиков готов брать такие дорогие кредиты», — отмечает младший аналитик компании «Метрополь» Лейла Шарифуллина. По ее словам, больше всего просрочки у банков как раз по предприятиям строительного сектора.

Именно поэтому частные банкиры и не торопятся кредитовать компании этой отрасли. «Мы считаем риски в строительстве высокими, поэтому, согласно нашей отраслевой стратегии, сокращаем объемы кредитования в этой области», — объясняет директор департамента клиентских отношений Абсолют Банка Виталий Караваев.

Застройщики могут рассчитывать на получение относительно дешевых ресурсов в основном от банков с госучастием. «Если Сбербанк снизит ставки по кредитам для строителей, вряд ли другие банки последуют его примеру, — полагает Владимир Брагин из банка «Траст». — Сбербанк может себе позволить отвлечь какую-то часть средств на длительный срок. То же самое касается и других банков с госучастием. Однако большинство кредитных организаций этого не смогут сделать».

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Наталья РОМАНОВА, Banki.ru