Работа над активами

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ЦБ усиливает надзор за кредитными организациями, чтобы оценить их реальное финансовое состояние. По мнению регулятора, у некоторых банков стоимость активов завышена, что искажает их отчетность и приводит к недооценке рисков. Банкиры называют повышенное внимание к качеству активов новым этапом антикризисного регулирования.

На прошедшей в четверг встрече руководителей московских банков с представителями МГТУ Банка России, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ), представители ЦБ заявили об усилении надзора за кредитными организациями. Заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Плякин сообщил, что регулятор нацеливает территориальные учреждения «на усиление содержательного подхода к контролю над банками». «Проблема в оценке финансового состояния кредитных организаций: мы не всегда видим качество активов», — сказал он.

Усилить надзор регулятор рассчитывает через кураторов и уполномоченных представителей ЦБ, которые «должны более плотно общаться с банками». Ожидается, что контролеры будут чаще запрашивать информацию по конкретным заемщикам, оценивать концентрацию рисков, связанных с кредитованием одной отрасли или группы заемщиков. Повышенное внимание будет уделяться операциям с векселями, сделкам с нерезидентами.

Претензии регулятора к банкам сводились главным образом к тому, что на банковских балансах скапливается большой объем непрофильных активов, в частности залоги, которые они получают в качестве отступного по кредитам и по которым не провели переоценки. Речь идет о случаях, когда банк списывает кредит, распускает по нему резерв, но при этом цена полученного залога остается неизменной по сравнению с моментом выдачи кредита. «Необходимо корректировать стоимость залога, а банки на это не идут. По таким активам нет дохода — только расходы по его поддержанию, реализовать их по прежней цене невозможно», — рассказал начальник управления департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Марат Андреев. По его словам, в ЦБ сейчас обсуждается идея возможного дисконтирования стоимости залога. «Например, если актив находится на балансе в течение одного года, дисконт по нему должен составить 20%, в течение двух лет — 50%, трех лет — 100%», — сообщил Андреев, уточнив, что пока это «только мысли вслух» и если и будет принято конкретное решение, то не раньше 2011 года.

Образование на банковских балансах непрофильных активов в виде залогов по кредитам объясняется завершением судебных разбирательств по их взысканию. «Летом прошлого года банки начали судиться с теми клиентами, с которыми не могли договориться о возврате кредита или реструктуризации, суды заканчиваются только сейчас, поэтому банки ожидают появления непрофильных активов у себя на балансе», — поясняет управляющий директор по развитию корпоративного бизнеса СБ Банка Игорь Комягин. По его словам, претензии ЦБ могут быть вызваны тем, что сейчас отсутствует справедливая стоимость недвижимости, которая может быть принята. «У большинства банков недвижимость находится на балансе с дисконтированием, вопрос в его размере. Некоторые считают, что она обесценилась на 30%, другие уверены, что стоимость упала на 50%», — говорит он. По мнению гендиректора Национального рейтингового агентства Виктора Четверикова, банки стали переоценивать залоги еще во время кризиса: ведь только так можно было узнать об истинном положении дел. «Банки и сейчас проводят переоценку стоимости залоговых активов, вот только не все кредитные организации отражают эти данные в своей отчетности», — считает он.

Опрошенные банкиры говорят, что в среднем дисконт по таким активам составляет 30%. «Качество таких активов совершенно справедливо волнует регулятора, и он будет заниматься его оценкой более пристально», — считает финансовый директор Бинбанка Алексей Китаев. По его словам, если ранее главными вопросами на повестке дня были ликвидность и процентные ставки, то сейчас на первый план выходят качество активов и рентабельность.

Также представители ЦБ высказали недовольство обменом проблемных ссуд на паи закрытых паевых инвестиционных фондов. «Одно дело, когда банки покупают их на рынке, другое — когда получают их в качестве отступного по ссудам. Нормативная база позволяет нам закрыть такие лазейки», — пригрозил Марат Андреев.

Впрочем, на встрече с банкирами представители ЦБ разъяснили ряд вопросов, связанных с контролем в части финансового мониторинга, в пользу кредитных организаций. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко сообщила, что терручреждениям ЦБ даны рекомендации разделять банки на две категории в части нарушения сроков предоставления информации: где есть вина банков и где нарушения были допущены непреднамеренно. Как признаются сами банкиры, иногда сроки предоставления информации срываются из-за технических сбоев, которые происходят не по их вине.

Елена Ищенко рекомендовала банкам при заключении агентских договоров с платежными агентами подписывать дополнительные соглашения, которые бы возлагали обязанности по сбору документов, необходимых для проверки чистоты операции, на этих самых агентов. «Банк не обязан собирать эту информацию, поэтому может передать эту функцию платежным агентам», — сказала она. «Это разумное предложение, так как обязанность по идентификации плательщика возникает, если сумма операции превышает 15 тыс. рублей. Получается, что банк самостоятельно должен контролировать технику отслеживания по транзакциям. Если эту обязанность возьмет на себя платежный агент, то ответственность будет распределена равномерно», — считает руководитель службы финмониторинга Москоммерцбанка Елена Колесникова.

Татьяна АЛЕШКИНА, Наталья РОМАНОВА, Banki.ru