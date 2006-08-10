Локальная финансовая беда. Как пережить?

У одной девушки случилась «локальная финансовая беда», как она сама ее окрестила. Выяснилось, что ей катастрофически не хватает денег. Просто настолько не хватает, что она не знает, как «сверстать» уже изрядно секвестированный семейный бюджет.

Наверное, на этом месте повествования большинство читателей с полусострадательной, полупрезрительной улыбкой махнет рукой: кто из нас не переживал таких «минут жизни трудных», когда до зарплаты еще дней десять, а семейном кошельке свистит ветер, выдувая оттуда… чуть не написала копейки, но с учетом нынешнего положения дел это не актуально. Так что — выдувая оттуда последние десятки и пятидесятки.

Но проблема девушки в том, что ей нужно не только обеспечить себя и маленького сына продуктами до конца месяца и оплатить коммунальные услуги. На ней «висят» еще ежемесячные платежи в банк, составляющие порядка 300 долларов. Могли бы быть меньше, если учесть, что в долг у финансово-кредитной структуры она взяла около 3000 долларов. Однако она сама предпочла минимально сократить срок погашения за счет увеличения размеров ежемесячных платежей. Чтобы не залезать, по ее собственным словам, в «длинную кабалу». По той же причине она наотрез отказалась «перехватить» искомые 300 долларов у кого-нибудь из друзей, заявив, что попытается «выкрутиться» без увеличения общего долгового бремени.

Начитавшись западноевропейской и американской современной прозы, я предложила ей, не мудрствуя лукаво, позвонить в отдел клиентского обслуживания банка-кредитора и объяснить сложившуюся ситуацию. Особо подчеркнув при этом, что речь не идет о потере зарплаты или резком сокращении доходов по другой причине: на повестке дня только временные трудности, вызванные необходимостью оплатить услуги юриста, которого пришлось нанять для раздела имущества. Судя по всему, подобная ситуация для американцев и европейцев не является чем-то принципиально новым, и банки в ряде случаев идут им навстречу. Конечно, при условии, что клиент зарекомендовал себя с хорошей стороны и исправно погашал свои кредитные обязательства до обращения в банк с просьбой об отсрочке платежа.

Однако в банке подруге объяснили, что ничего сделать нельзя: она обязана погашать кредит в соответствие с определенным графиком, и за каждый день просрочки будут начисляться оговоренные пени.

Банк можно понять: в принципе, человек, берущий деньги в долг, должен уметь распорядиться своими доходами так, чтобы подобных «пиковых моментов» не случалось.

Но можно понять и другое: в России финансово-кредитные структуры пока не слишком заинтересованы в удержании клиентов, они берут не столько качеством, сколько числом. И даже «дочки» иностранных банков — а подруга прокредитовалась в одной из них — в данном вопросе придерживаются той же позиции, что и национальные организации. Рост клиентской базы продолжается, в потребительское кредитование втягиваются «свежие» люди. А в Европе и США клиенты уже «поделены», вот и приходится входить в их положение, разрабатывать льготные графики платежей, короче, действительно исполнять ту роль, которую банки приписывают себе в рекламных роликах — друзей, а не заимодавцев.

В принципе, живи мы в стране с развитой экономикой и системой кредитования, насчитывавшей не 15, а 50 или 100 лет, таких проблем не возникло бы еще по одной причине. Моя подруга или любой другой человек, попавший в аналогичную ситуацию, просто пошли бы и взяли кредит в другом банке с тем, чтобы погасить уже имеющийся займ.

Однако в России перекредитование, по признанию самих банкиров, не работает: банки боятся «навешивать» на клиентов несколько долговых обязательств. К тому же, многие клиенты для них являются «новенькими». Бог знает, как они будут справляться с долгами и не возникнет ли у них искушение, погасив «старенький» кредит, отказаться от «новенького». Тем более, что далеко не факт, что банк приложит все силы для «выколачивания» средств: если сумма кредита невелика, на него могут просто махнуть рукой и списать его как «плохой долг».

Понятно, что когда речь идет о 300 долларах, все утрясется само собой — человек «перекрутится», затянет потуже пояс, наконец, преодолеет свое «не хочу» и займет у кого-нибудь искомую сумму до зарплаты. Совсем иное дело, если у тебя, по каким-то причинам, не хватает средств, чтобы совершать ежемесячные платежи по ипотечному кредиту. В нынешней ситуации, когда доллар ведет себя, мягко говоря, нестабильно, даже близкие друзья вряд ли захотят дать в долг несколько тысяч долларов.

А перекредитоваться, как это советует глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Семеняка, практически невозможно: банки не уверены, что им вернут «короткие» и сравнительно небольшие долги, что уж говорить о кредитах на крупные суммы, рассчитанных на «длинные» сроки погашения. Особенно в стране, где доходы подавляющей части населения не являются стабильными, и многие живут по принципу «то густо, то пусто».

Не имеем мы пока, в отличие от европейцев, ни вложений в ценные бумаги, ни «пенсионных фондов», которые можно было бы «взломать» в случае нужды, ни инвестиций в недвижимость, которые, как показывает, например, британская статистика, приносит владельцам стабильный и недурной доход. У России же пока свой путь. И, как следствие, свои проблемы.

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