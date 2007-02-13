Кредитная дезорганизация

Вчера Банк России обнародовал данные об объемах просроченной задолженности физических лиц 30 крупнейшим российским банкам. Статистика ЦБ свидетельствует о том, что в 2006 году объем «плохих долгов» увеличился в два раза. По оценкам участников рынка, реальный уровень просрочки близок к критическому и составляет 4—7% по банковскому сектору в целом и 20—30% по беззалоговым видам кредитования. Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими для банковской системы.

Вчера Банк России обнародовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 января 2007 года. Согласно опубликованным данным, за 2006 год объем просроченной задолженности резко вырос в абсолютном и в относительном выражении. Если на 1 января 2006 года просроченная задолженность физических лиц банкам составляла чуть более 10 млрд руб., то на 1 января 2007 года эта цифра увеличилась больше чем в три раза — до почти 33 млрд руб. В процентном соотношении с общим объемом кредитования физлиц просрочка за 2005 год составила 1%, а за 2006-й — уже 1,94%, то есть почти в два раза больше. Столь резкая динамика в этом секторе отмечается впервые. Так, рост объема просроченных кредитов в общем объеме кредитования физических лиц в 2005 году по сравнению с 2004-м составил всего 0,2%.

В тридцатку крупнейших банков Банк России включил «Ак Барс», Альфа-банк, «Зенит», Банк Москвы, Бинбанк, ВТБ и «ВТБ-24», «Возрождение», Газпромбанк, Импэксбанк, «Райффайзенбанк Австрия», Сибакадембанк, МДМ-банк, Международный московский банк, Международный промышленный банк, Юниаструм банк, Номос-банк, «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, Промстройбанк, Росбанк, Россельхозбанк, «Русский стандарт», Сбербанк, Связь-банк, Ситибанк, Собинбанк, Транскредитбанк, НБ «Траст», «Уралсиб».

Эксперты уверены, что цифры, полученные ЦБ, не отражают реального состояния дел в банковском секторе и в действительности ситуация значительно хуже. «Данные Банка России основываются на официальной информации, предоставляемой банками в ЦБ, в которой банки стремятся приукрасить действительность: возможностей для этого достаточно,— говорит старший аналитик компании ’Атон-Брокер’ Рустам Баташев.— Реальная картина намного хуже, особенно по банкам, занимающихся только розничным кредитованием». Так, согласно официальной отчетности по МСФО одного из лидеров рынка экспресс-кредитования Хоум Кредит энд Финанс банка, уровень его «плохих долгов» составляет около 15%, а по данным агентства «Русрейтинг» — приближается к 30%. По мнению Рустама Баташева, с учетом указанных оговорок реальный объем просрочки на банковском рынке составляет не менее 4%, а в сегменте беззалогового кредитования — в разы больше. Оценка старшего вице-президента Связь-банка Аркадия Комягинского более жесткая — 6—7%.

Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими. «По западноевропейским стандартам критическим в зависимости от структуры кредитного портфеля банка и размера процентных ставок считается уровень просрочки в 5% и выше»,— говорит гендиректор ЦЭА «Интерфакс» Михаил Матовников. По его мнению, двукратный скачок объема просрочки по физлицам в 2006 году обусловлен эффектом накопления. «Просрочка выявляется не сразу и с течением времени в абсолютном выражении лишь растет,— говорит господин Матовников.— При этом в относительном выражении динамика роста просрочки меньше, чем в абсолютном, в связи с высокими темпами роста объемов кредитования». По официальной статистике ЦБ, рынок кредитования физических лиц в прошлом году вырос на 60%, а его объем составил 1,6 трлн руб.

По мнению экспертов, причиной увеличения объема «плохих долгов» физических лиц является агрессивная кредитная политика банков. «Именно в 2006 году произошло качественное насыщение необеспеченной кредитной базы в розничных услугах,— поясняет аналитик по банковскому сектору инвестгруппы ’Капитал’ Сергей Галкин.— Для того чтобы темпы просроченной задолженности начали снижаться, банки должны более тщательно отбирать клиентов. А за прошедший год клиентская база по самым рисковым кредитам только росла». По мнению вице-президента МДМ-банка Анатолия Крайникова, ситуация усугубляется условиями работы банков с торговыми сетями, которые требуют снижать процент отказов в выдаче кредитов.

Аналитики уверены, что кризисная тенденция в сегменте розничного кредитования в дальнейшем лишь усилится. «Такой темп прироста ’плохих долгов’ сохранится и в будущем, так как риски в этом секторе уже накоплены»,— поясняет старший аналитик компании «Атон-Брокер» Рустам Баташев.

Банк России неоднократно высказывал озабоченность ростом рисков невозвратов в сегменте розничного кредитования. В частности, глава ЦБ Сергей Игнатьев еще прошлым летом пообещал «вплотную заняться этим вопросом». Однако пока регулятор смог лишь обязать банки с 1 июля 2007 года раскрывать эффективную ставку по кредитам. По мнению участников рынка, эти меры ситуацию не исправят. «Получая экспресс-кредит, человек смотрит не на ставку, а на сумму ежемесячных выплат, которую ему раскрывает банк,— говорит Анатолий Крайников.— При учете того, что технология продаж в банках не изменится, заемщики вряд ли будут обращать серьезное внимание на эффективную ставку, а других мер по борьбе с невозвратами ЦБ пока не принял». «В Казахстане, например, эффективную ставку давно раскрывают, но на скорость кредитования и уровень невозвратов это никак не повлияло»,— соглашается Рустам Баташев.

При этом цели банкиров и ЦБ изначально расходятся. «Цель розничной деятельности банка — не минимизировать просрочку, а максимизировать прибыль при определенном уровне просрочки,— говорит Михаил Матовников.— Резкое же сокращение рисков может привести к сокращению прибыли. Цель же ЦБ — минимизировать риски в банковском секторе». Исходя из этого участники рынка не исключают вероятности кризиса невозвратов, что, свою очередь, приведет к кризису ликвидности в банковском секторе. «Конечно, хочется избежать кризиса, но я не могу отрицать его вероятности,— говорит господин Комягинский из Связь-банка.— Думаю, все предпосылки для его наступления в среднесрочной перспективе имеются».

Выход из ситуации, по мнению аналитиков, в диверсификации розничного бизнеса за счет менее рисковых сегментов. «Эта тенденция уже начала проявляться на рынке, однако эффект от нее стоит ожидать лишь в отдаленном будущем»,— полагает аналитик агентства «Русрейтинг» Виктория Белозерова.

Светлана ДЕМЕНТЬЕВА, Юлия ЧАЙКИНА

