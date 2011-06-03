Клиенты — о банках. Май

В мае клиенты банков предложили посетителям «Народного рейтинга» Банки.ру массу свежих идей. Например, как скрасить время ожидания ответа банковского специалиста или как помочь кредитной организации распространять более полную информацию о своих продуктах. Также народные журналисты рассказали о том, в каком банке для досрочного погашения требуется предъявить авиабилеты. PR-специалисты узнают об использовании семечек для формирования лояльности клиентов.

10-е место. Росинтербанк. Терпение и труд не все перетрут

Автора отзыва yura1189 сотрудники Росинтербанка, должно быть, узнают по голосу. В конце мая Юрий оставил заявку на перевод счетов в другой офис. В банке ему пообещали переоформить счета в течение недели. Но о статусе рассмотрения заявки клиенту узнать так и не удалось. «Я более 20 раз (не преувеличиваю) звонил в банк, сотрудник Елена меня столько же раз переключала на каких-то специалистов, каждый из которых меня вновь переключал еще на кого-то, третий переключал на четвертого и так далее», — пишет Юрий. Сделав за два часа больше 20 звонков, он так и не смог получить ответа.

Росинтербанк: на 1 июня 2011 года рейтинг не определен. Решено проблем: 0. Ответов банка: 1.

9-е место. Тинькофф Кредитные Системы. За двумя трубками…

Nilz позвонил в колл-центр ТКС, чтобы узнать тарифы на снятие наличных с кредитки. Оператор настоятельно предлагала сначала оформить заявку на карту, после чего клиента смогут известить о тарифах. Предложенный порядок действий не устроил Nilz, и спустя пять минут уговоров сотрудница все же согласилась соединить его со специалистом, который должен был раскрыть тайну банковской комиссии. Послушав музыку 17 минут, не вешая первую трубку, Nilz набрал номер банка с другого телефона. Другой оператор также предложила сначала стать клиентом, а уже после — узнать тарифные ставки. Десятиминутные увещевания снова закончились переключением на «другого специалиста». «Тут и началась стереомузыка, — пишет автор. — Сидел, слушал с двух телефонов одну и ту же мелодию». К счастью, в первой трубке наконец прозвучал голос «другого специалиста», которая все-таки смогла назвать ориентировочные комиссии за снятие наличных. «Получать информацию о продукте в обмен на полные данные о себе (заполняются в анкете или диктуются по телефону) — несколько переходит границы разумного. Не сочтите за паранойю, просто не хочется тратить время на обмен всей этой информацией в любом виде, тем более если потом предложенные условия совсем не понравятся», — заключает автор.

Тинькофф Кредитные Системы: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 3-е. Решено проблем: 23. Ответов банка: 767.

8-е место. Примсоцбанк. О забывчивости

Клиентка Примсоцбанка JULIA-13 рассказала о том, какое впечатление оставило у нее посещение допофиса по адресу ул. Нейбута, д. 47, во Владивостоке. Вклад оформили быстро, однако документы на него менеджер почему-то оставила себе. «Сунула в стопку к своим бумагам», — пишет Юлия.

Когда вкладчица попросила дать ей экземпляр, менеджер сказала, что уже отдала ей документы. В ответ на заверение клиентки, что она ничего не получала, и просьбу проверить наличие документов в стопке на столе, сотрудница просто сделала копии бумаг. «К тому же с меня взяли комиссию за оформление доверенности, но никаких кассовых документов на комиссию также не дали. Невнимательность сотрудников работает не в пользу банка», — констатирует клиентка.

Примсоцбанк: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 47-е отборочного тура. Решено проблем: 0. Ответов банка: 0.

7-е место. НОМОС-Банк. Взаимное недоверие

В мае Mr_gregor посетил московский офис НОМОС-Банка на Зеленом проспекте с целью открытия вклада. Попросив взглянуть на доверенность менеджера Шишкиной, оформлявшей договор, он услышал: «А вам зачем? Вы что, не верите? У меня ее сейчас нет». Когда клиент настоял, чтобы договор был подписан сотрудником, имеющим доверенность и способным ее предъявить, доверенность Шишкиной внезапно нашлась, правда в электронном виде. Объяснив, что простая распечатка не является документом, Mr_gregor услышал в свой адрес ряд нелестных высказываний. В итоге один из работников все-таки продемонстрировал ему папку с оригиналом доверенности, но «из своих рук». На вопрос, почему доверенность не показали сразу, осторожные сотрудники ответили: «А вдруг вы ее вырвете у нас и убежите!»

НОМОС-Банк: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 32-е. Решено проблем: 3. Ответов банка: 36.

6-е место. Московский Кредитный Банк. По личному делу

Обычно клиенты «Народного рейтинга» жалуются на разглашение банками информации об их кредитах знакомым и родственникам. А вот автор отзыва zmii, он же Иван Иванович, напротив, остался недоволен политикой неразглашения.

«Трубку взяла супруга. Женский голос попросил позвать «Ивана Ивановича» к телефону, — вспоминает клиент. — На вопрос супруги, кто его спрашивает, девушка сказала, что звонит по личному вопросу. Супруга представилась, объяснила, что мужа сейчас нет, и поинтересовалась, что ему передать». Девушка ответила, что хочет переговорить с «Иваном» лично, и добавила: «Вас это не касается». Но все же созналась, что звонит из банка. Попытка супруги выяснить, какие личные дела могут связывать ее благоверного с банковской сотрудницей, закончилась все тем же безапелляционным «Вас это не касается».

Московский Кредитный Банк: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 20-е. Решено проблем: 21. Ответов банка: 324.

5-е место. «Русский Стандарт». Помоги банку

Марии11111, жене заемщика «Русского Стандарта», также пришлось немного поволноваться при телефонном общении с сотрудницей банка. В 22 часа раздался звонок на домашний телефон. «Женский голос, не представившись, требовал очень грозно моего супруга, — пишет автор. — Поймите меня правильно, думаю, любая женщина заинтересовалась бы, кто звонит в такой час ее суженному». Мария ответила, что супруг занят и пригласить его к телефону в данный момент не представляется возможным. К счастью, сотрудница не стала изводить супругу туманными фразами о «личных делах» с ее мужем, а просто проорала в трубку, что беспокоит из банка «Русский Стандарт» и что если супруга сейчас же не пригласят к телефону, то у него будут огромные проблемы.

Другой клиент «Русского Стандарта» MrSwift, подметив недостатки в работе одного из офисов, сам разработал и предложил банку способ организации очереди: «Можно просто девушку на ресепшн оснастить терминалом электронной очереди с тремя категориями: «Касса» (обычно там и так свободно, но все равно нечего людям там просто так толпиться и глазеть на чужие расчеты), «К менеджерам» и «К менеджерам вне очереди».

Также заботливый MrSwift помог банку доносить до посетителей более актуальную информацию по пакету услуг «Банк в кармане». «В третьем с конца желтом файлике — просто три листа сложены и скреплены степлером, через пластик читается только первая страница, хотя все ключевые моменты про новые условия по оборотам находятся на второй, о существовании которой еще догадаться надо, — замечает клиент. — Этот косячок я за банк исправил… Хотя третья теперь между двумя первыми и по-прежнему не читается».

«Русский Стандарт»: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 63-е. Решено проблем: 64. Ответов банка: 389.

4-е место. Мастер-Банк. Внештатная ситуация

В назначенный день супруга автора отзыва Regent явилась в отделение Мастер-Банка, с тем чтобы забрать вклад по выданному нотариусом праву на наследство. 45 минут заняли попытки сотрудницы банка привлечь коллег к расчету полагающихся процентов. Наконец процедура подошла к концу, и через 10 минут было обещано все закончить. «Но — ужас! Чрезвычайная, редчайшая, никогда ранее не встречавшаяся ситуация! — пишет Regent. — Закрытие банковского дня!» В связи с возникновением данной «внештатной» ситуации специалист банка любезно поинтересовалась: «Не могли бы вы подождать полтора часа?»

Мастер-Банк: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 40-е. Решено проблем: 10. Ответов банка: 12.

3-е место. СКБ-Банк. Семечки, семечки — в мешке принес их Сенечка

Что может быть лучше, чем погрызть жареных семечек в разгар рабочего дня? Видимо, таков был ход мыслей работников PR-службы СКБ-Банка, разработавших новую концепцию формирования лояльности клиентов. «Сегодня пришли представители СКБ-Банка ко мне в офис и говорят: «Здравствуйте, этот подарок для вашего руководителя, передайте, пожалуйста…» — рассказывает Luna77. В составе подарка автору отзыва были переданы две рекламные листовки, предложение по кредитованию на листе формата А4 и бонус — семечки в фирменном пакетике СКБ-банка. «Что за пиар-ход, непонятно», — заключает Luna77.

СКБ-Банк: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 72-е. Решено проблем: 2. Ответов банка: 0.

2-е место. Ситибанк. Проблемы половой идентификации

AlenaV жалуется на «хулиганство» сотрудников Ситибанка. «Дело в том, что моя сим-карта, по всей видимости, ранее принадлежала должнику банка, — сетует она. — Мне предлагают доказать, что я не Павел (пардон, я девушка), что я не его мать, отец или жена». Хотя Алена не является клиентом банка, его работники беспокоят ее звонками практически в любое время суток с городского или мобильного телефона и, не представившись, начинают требовать доказательств, что она — не Павел. «Было бы смешно, если бы не было так печально», — вздыхает AlenaV.

Ситибанк: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 71-е. Решено проблем: 13. Ответов банка: 34.

1-е место. «Интеза». Предъявите билетик

Автор отзыва velvet вот уже два месяца не может досрочно погасить кредит в банке «Интеза». Первое заявление на досрочное погашение было написано в начале апреля 2011 года, когда он решил закрыть все долги и уехать из России. Через 16 дней ему перезвонили и сообщили, что в досрочном погашении отказано «без объяснения причин».

22 апреля, внося очередной платеж по кредиту, velvet попытался выяснить у управляющей офисом причину отказа. «Да, у вас задолженности большие были — наверно, из-за этого», — навскидку предположила управляющая. Возражения velvet об отсутствии у него просрочек в «Интезе» или каких-либо других банках были проигнорированы: «В любом случае сейчас перед праздниками никто не будет заниматься вашим вопросом, приходите после праздников».

10 мая наш герой написал новое заявление о досрочном погашении, а еще через две недели вновь явился в банк для внесения очередного платежа. «Заведующая, увидев меня в офисе, чуть ли не бегом скрылась в своем кабинете и больше не появлялась», — пишет он. Клиенту сообщили, что в досрочном погашении ему снова отказано, но предложили опять написать заявление: «Может быть, в следующем месяце его рассмотрят. Лучше напишите без числа, а мы сами решим, какое поставить».

В ответ на увещевания автора, что он не хочет уезжать, не закрыв долги, сотрудники объяснили, что лишь он сам повинен в своих бедах: «А вы билет не принесли. Может быть, мы решили бы по-другому, если бы видели билет и знали, куда вы уезжаете». «А исповедоваться в банке я не должен?» — интересуется velvet.

«Интеза»: место в общем зачете на 1 июня 2011 года − 17-е. Решено проблем: 2. Ответов банка: 32.

Марина ЧЕРНЫШЕВА, Banki.ru