В России зафиксирован рекордный рост потребительских цен

Инфляция в 2011 г. поставила исторический рекорд — так медленно в современной истории России цены еще не росли. Сдержать инфляцию помог хороший урожай. Повторить рекорд вряд ли удастся, летом рост цен начнет ускоряться.
В 2011 г. инфляция была рекордно низкой — 6,1%, следует из данных, опубликованных Росстатом, за декабрь цены выросли на 0,4%. Это минимум с 1991 г., отмечает Росстат, в 2009 и 2010 гг. инфляция достигала 8,8%. Это рекорд за календарный год, подчеркивает главный экономист «Тройки диалог» Евгений Гавриленков: в середине 2010 г. инфляция за 12 месяцев составляла 5,5%.
Инфляция в прошлом году оказалась ниже официальных прогнозов: Минэкономразвития ожидало роста цен на 6,2—6,4%, консенсус-прогноз «Интерфакса» — 6,2%. Главная причина низкой инфляции в 2011 г. — медленный рост цен на продовольствие и эффект высокой базы: во второй половине 2010 г. цены на продукты питания подскочили
Рост цен помог сдержать и ЦБ, замечает главный экономист BNP Paribas Юлия Цепляева, денежная масса росла существенно медленнее, чем в позапрошлом году. В 2010 г. ЦБ проводил интервенции, к тому же бюджет был дефицитным, в экономику приходило много ликвидности, в середине года темпы роста денежной массы были выше 30%, говорит Гавриленков. В прошлом же году ЦБ проводил умеренные интервенции, рост денежной массы замедлился, бюджет благодаря дорогой нефти (среднегодовая цена Urals превысила $109 за баррель. — «Ведомости») получился профицитным (см. статью на стр. 01), продолжает он. Положительный эффект дала и политика процентных ставок, замечает Цепляева: в начале года ЦБ их повышал.
В начале 2012 г. сохранятся низкие темпы роста цен. Главная причина — перенос индексации тарифов естественных монополий на июль, говорит главный экономист ФК «Открытие» Владимир Тихомиров. В прежние годы повышение тарифов в начале года запускало «инфляционные волны», в январе 2011 г. инфляция составила 2,4%, в этом году она может быть 0,5% и ниже, считает Тихомиров. Скорее всего интервенции ЦБ будут минимальными, полагает Гавриленков, в целом источников ликвидности по-прежнему будет немного.
Есть и другие поводы для оптимизма, замечает Морозов: в декабре прошлого года впервые замедлился рост цен на непродовольственные товары — до 0,3 с 0,6% в ноябре. Инфляция за первое полугодие может не превысить 5,5% в годовом выражении, считает Цепляева: «Мы услышим еще немало рапортов об успехах в борьбе с ростом цен».
Но уже летом инфляция начнет ускоряться, предупреждает Морозов. Помимо роста цен
Маргарита ЛЮТОВА