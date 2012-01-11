В России зафиксирован рекордный рост потребительских цен

Инфляция в 2011 г. поставила исторический рекорд — так медленно в современной истории России цены еще не росли. Сдержать инфляцию помог хороший урожай. Повторить рекорд вряд ли удастся, летом рост цен начнет ускоряться.



В 2011 г. инфляция была рекордно низкой — 6,1%, следует из данных, опубликованных Росстатом, за декабрь цены выросли на 0,4%. Это минимум с 1991 г., отмечает Росстат, в 2009 и 2010 гг. инфляция достигала 8,8%. Это рекорд за календарный год, подчеркивает главный экономист «Тройки диалог» Евгений Гавриленков: в середине 2010 г. инфляция за 12 месяцев составляла 5,5%.

Инфляция в прошлом году оказалась ниже официальных прогнозов: Минэкономразвития ожидало роста цен на 6,2—6,4%, консенсус-прогноз «Интерфакса» — 6,2%. Главная причина низкой инфляции в 2011 г. — медленный рост цен на продовольствие и эффект высокой базы: во второй половине 2010 г. цены на продукты питания подскочили из-за засухи. В прошлом году продукты подорожали на 3,9% против роста на 12,9% в 2010 г. Благодаря хорошему урожаю в 2011 г. в течение четырех месяцев цены падали, напоминает экономист HSBC Александр Морозов. Плодоовощная продукция за год подешевела на 24,7%, а в 2010 г. цены подскочили на 45,6%. Зато бензин за год подорожал на 14,9% против 6,5% в 2010 г., несмотря на усилия правительства по ограничению роста цен на топливо.

Рост цен помог сдержать и ЦБ, замечает главный экономист BNP Paribas Юлия Цепляева, денежная масса росла существенно медленнее, чем в позапрошлом году. В 2010 г. ЦБ проводил интервенции, к тому же бюджет был дефицитным, в экономику приходило много ликвидности, в середине года темпы роста денежной массы были выше 30%, говорит Гавриленков. В прошлом же году ЦБ проводил умеренные интервенции, рост денежной массы замедлился, бюджет благодаря дорогой нефти (среднегодовая цена Urals превысила $109 за баррель. — «Ведомости») получился профицитным (см. статью на стр. 01), продолжает он. Положительный эффект дала и политика процентных ставок, замечает Цепляева: в начале года ЦБ их повышал.

В начале 2012 г. сохранятся низкие темпы роста цен. Главная причина — перенос индексации тарифов естественных монополий на июль, говорит главный экономист ФК «Открытие» Владимир Тихомиров. В прежние годы повышение тарифов в начале года запускало «инфляционные волны», в январе 2011 г. инфляция составила 2,4%, в этом году она может быть 0,5% и ниже, считает Тихомиров. Скорее всего интервенции ЦБ будут минимальными, полагает Гавриленков, в целом источников ликвидности по-прежнему будет немного.

Есть и другие поводы для оптимизма, замечает Морозов: в декабре прошлого года впервые замедлился рост цен на непродовольственные товары — до 0,3 с 0,6% в ноябре. Инфляция за первое полугодие может не превысить 5,5% в годовом выражении, считает Цепляева: «Мы услышим еще немало рапортов об успехах в борьбе с ростом цен».

Но уже летом инфляция начнет ускоряться, предупреждает Морозов. Помимо роста цен из-за повышения тарифов на инфляции скажется и эффект базы, правда, на этот раз отрицательный, объясняет он: в этом году продовольствие уже не будет дешеветь по сравнению с предыдущим. К концу 2012 г. инфляция может достичь 7—7,5%, прогнозирует Морозов. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Ведомостями» в конце 2011 г., — 7,1% (медианное значение). Прогноз Минэкономразвития куда оптимистичнее — 5—6% при темпах роста ВВП в 3,7%. Но из-за выборов в бюджете заложено немало крупных трат, говорит Цепляева, а ускорение роста цен во втором полугодии неизбежно: «Повторить рекорды этого года нам не суждено».

Маргарита ЛЮТОВА