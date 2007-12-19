Очная ставка на скамье подсудимых

Мосгорсуд удовлетворил вчера ходатайство следственного комитета при прокуратуре РФ о продлении свыше года срока содержания под стражей четверым обвиняемым в убийстве первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова: бывшему председателю правления ВИП-Банка Алексею Френкелю, совладельцу ресторана «Триш» Лиане Аскеровой, предпринимателю из Днепропетровска Борису Шафраю и уроженцу Винницкой области, зарабатывавшему в Москве выбиванием долгов, Богдану Погоржевскому. Любопытно, что обвиняемые, впервые после ареста увидевшие друг друга, дружелюбно общались, несмотря на противоречия в показаниях, а господин Френкель угощал подельников сладостями и орешками.

Ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ Валерия Хомицкого, официально согласованное с главой этого ведомства Александром Бастрыкиным, рассматривалось судом в открытом режиме. Следователь просил суд продлить четырем обвиняемым в организации и пособничестве убийству Андрея Козлова срок содержания под стражей до 13 февраля будущего года. Следствие по данному делу было завершено еще в мае, в настоящее же время обвиняемые уже ознакомились с материалами 57-томного дела, за исключением банкира Алексея Френкеля, которому суд ограничил чтение дела до 23 декабря. После этого, как решил следователь Хомицкий, еще полтора месяца ему потребуется на разрешение ходатайств семерых обвиняемых (помимо четырех упомянутых лиц под стражей также находятся трое предполагаемых исполнителей преступления — гастарбайтеров с Украины) и составление обвинительного заключения, после чего дело будет направлено в суд.

Когда судья Петр Штундер разрешил публике войти в зал заседания, обвиняемые Френкель, Аскерова, Шафрай и Погоржевский уже сидели на скамье подсудимых, огороженной тонированным стеклом. Лиана Аскерова, похудевшая и помолодевшая, задрав ноги вверх, оживленно жестикулируя, беседовала с седобородым Борисом Шафраем, которому она, по версии следствия, передала в конверте «заказ» на устранение первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова. По другую сторону от господина Шафрая, кутаясь в меховую куртку, сидел сонный, равнодушно взирающий на движение «за стеклом» Богдан Погоржевский. Справа от него, на самом краю скамьи, находился Алексей Френкель — в белоснежной рубашке и пиджаке «с иголочки», а рядом с ним стоял огромный клеенчатый баул с бумажными материалами дела. Банкир то и дело доставал из сумки огромные пачки документов, скоро перелистывал и делал в них пометки, не обращая внимание на шепот подельников.

Впрочем, в ходе заседания господин Френкель все же обменялся несколькими фразами с госпожой Аскеровой, с которой он в течение всего следствия требовал очной ставки в связи с тем, что она на допросе 10 января этого года призналась, что именно по просьбе банкира Френкеля подыскала исполнителей убийства первого зампреда ЦБ Козлова (четыре месяца спустя Лиана Аскерова от этих показаний отказалась). Очную ставку следствие так и не провело, однако вчера им впервые была предоставлена возможность лично объясниться друг с другом. Обмен мнениями прошел в спокойном тоне, без взаимных упреков. Господин Френкель, узнав, что Лиана Аскерова с утра ничего не ела, вынул из своего баула и предложил ей печенье, орешки и шоколадный батончик. Госпожа Аскерова взяла лишь пакет орешков, а батончик достался сидящему рядом господину Шафраю.

На заседании все обвиняемые возражали против их оставления под стражей до 13 февраля. «Я социально неопасный: как узнал, что меня разыскивают, сам явился»,— заявил Богдан Погоржевский. «Я тоже не согласен, но если бы мои слова что-то решали, я бы тогда говорил…» — мечтательно произнес господин Шафрай. За Лиану Аскерову высказалась ее адвокат Татьяна Лучкина: «Мера пресечения ей избрана как мера наказания». А Алексей Френкель выступил с объемной речью. «Физически сломленная Аскерова,— заявил он,— призналась 10 января, что передала Погоржевскому коммерческий заказ, в результате выполнения которого она могла получить деньги и сделать себе хирургическую операцию на больной ноге. В отношении же меня после того, как я заявил следствию свое алиби, начались репрессии: меня прогнали в СИЗО по восьми камерам, включая два карцера».

Судья решил, что поскольку следствием не допущена «грубая волокита», а обвиняемые, «оказавшись на свободе, могут воспрепятствовать расследованию дела», ходатайство следствия следует удовлетворить. А Алексею Френкелю судья рекомендовал поскорее дочитывать свое дело, чтобы отстаивать свою правоту уже когда начнется процесс по существу.

Екатерина ЗАПОДИНСКАЯ