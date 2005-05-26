Функции АСВ должны быть расширены

Функции Агентства по страхованию вкладов (АСВ) должны быть расширены. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Банка России Андрей Козлов. Представитель ЦБ сказал, что «поддерживает идею по расширению функций АСВ», в том числе предложение Альфа-Банка наделить АСВ правом выкупать кредитные портфели банков определенного класса и рефинансировать их тем или иным образом.

«Под термином «определенный класс» подразумеваются банки с высокой категорией надежности, — заявил источник на финансовом рынке, — но финансовый кризис лета прошлого года очень наглядно показал нам всем, что банк, находящийся на хорошем счету у ЦБ, и имеющий рейтинги международных финансовых агентств, за несколько дней может оказаться неплатежеспособным».

Это говорит о том, что даже самый надежный банк может вести очень рискованную игру, и ЦБ может эту игру просто не видеть — ведь Центробанк не проводит мониторинг финансового состояния каждого банка ежедневно.

У Агентства по страхованию вкладов существует одна проблема — куда-то надо вкладывать средства, которые поступают от банков в виде взносов, которые банки платят в систему страхования вкладов (ССВ). Существует много идей, куда размещать эти временно свободные средства, но ни одна идея не совершенна: допускать к деньгам управляющие компании невыгодно — итоги первого года инвестирования средств с пенсионных счетов работающих граждан управляющими компаниями дали довольно скромные результаты — примерно 4% годовых в среднем по рынку. Ставки вкладов в тех же коммерческих банках — выше.

Поэтому многие банки хотели бы, чтобы АСВ финансировала средствами страхового фонда банки — под залог их кредитных портфелей. Эту идею и озвучил Андрей Козлов.

Александр Зубарев, начальник отдела управления финансовыми рисками Международного промышленного банка заявил, что идея Андрея Козлова о расширении функций Агентства по страхованию вкладов и предоставлении ему права выкупа кредитных портфелей банков выглядит достаточно спорной, несмотря на соответствующий международный опыт.

«В американской системе страхования вкладов, на которую ссылается Андрей Козлов, Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) отвечает не только за сбор взносов и выплату компенсаций вкладчикам, но и за проведение мониторинга финансового состояния банков, а также за организацию корректирующих мер, включающих не только банкротство, но и оказание помощи путем предоставления проблемным банкам ссуд или покупки их активов», — отмечает Александр Зубарев.

«Я понимаю, почему идея о рефинансировании АСВ банков кажется в ЦБ привлекательной, — говорит осведомленный источник. — Все дело в том, что ЦБ не рефинансирует коммерческие банки, не дает им никаких кредитов вовсе и никогда». «ЦБ просто не хочет этого делать, хотя имеет на это право. Почему ЦБ не хочет кредитовать банки? Причина очень проста — не хочет рисковать, ведь сегодня этот банк надежный, а завтра от него осталось одно название».

ЦБ кредитовал коммерческие банки в период после кризиса августа 1998 года, выдавая им стабилизационные кредиты. Некоторые банки рассчитались по ним, другие не вернули стабилизационных кредитов.

ЦБ не хочет рисковать своими деньгами, поддерживая банки. И пытается переложить эту задачу на АСВ.

«Разумеется, задача эффективного управления денежными средствами АСВ, в конечном счете, важна для вкладчиков банков, -говорит Александр Зубарев. — Однако во главу угла должна ставиться в первую очередь минимизация рисков при работе с накопительным страховым фондом. Перечень инвестиций АСВ должен быть ограничен инструментами с допустимым уровнем риска, имеющими достаточно высокий рейтинг международных рейтинговых агентств».

То есть, средства страхового фонда надо вкладывать в еврооблигации России, казначейские долговые обязательства США и другие высоколиквидные активы на мировом рынке. Но для того, чтобы эти средства не проиграть на изменении котировок, эти деньги вкладывать в рынок должен профессионал, которого в АСВ нет. Выход один — нанимать управляющую компании, и желательно, с мировым именем. А это тоже будет стоить недешево. «В случае же разрешения доступа негосударственных управляющих компаний к средствам фонда АСВ должна быть четко оговорена инвестиционная политика по управлению денежными средствами фонда, предполагающая ограничение уровня риска», — говорит Александр Зубарев.

Георгий ДЕМИДОВ