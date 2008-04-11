Костин верит, что ВТБ оценят по достоинству

В четверг, 10 апреля, ВТБ обнародовал финансовые результаты деятельности в 2007 году по МСФО. Согласно им, за первый год работы в качестве публичной компании ВТБ добился чистой прибыли в 1,5 млрд долларов. Аналитики охарактеризовали его отчетность как «умеренно положительную», а рынок отреагировал на нее снижением котировок акций ВТБ. Однако предправления банка Андрей Костин уверен, что, как только международная ситуация стабилизируется, ВТБ оценят по достоинству.

Согласно неаудированным данным отчетности, активы ВТБ в 2007 году выросли на 76,7% — до 92,6 млрд долларов. Чистая прибыль — на 28,4%, до 1,5 млрд долларов, главным образом благодаря значительному росту объемов кредитования. Доходы от основной деятельности возросли на 48% — до 3,05 млрд долларов, а доход на одну обыкновенную акцию — на 10,6%, до 48,2 цента на один GDR (представляющий имущественное право на 2 тыс. обыкновенных акций).

Совокупный объем клиентского кредитного портфеля ВТБ удвоился, составив 58,5 млрд долларов, в то время как кредиты физическим лицам увеличились в три раза — до 7,6 млрд долларов. Доля на рынке корпоративных кредитов выросла с 9% до 10,7%. «Мы добились такого роста, улучшив качество кредитов», — прокомментировал эти результаты Костин.

Выполняя планы по развитию розницы, ВТБ в 2007 году открыл 165 филиалов и увеличил долю рынка по розничным кредитам с 2,6% до 5,9%. Доля ВТБ по розничным вкладам достигла 4,8%, позволив ему занять по этому показателю второе после Сбербанка место. В 2007 году количество клиентов ВТБ превысило 2 млн. Андрей Костин сообщил, что бизнес банка стал более сбалансированным, доля кредитов физлицам составила 12,8% в общем кредитном портфеле по сравнению с 8,4% в 2006. Доля кредитов в активах выросла с 55,6% в 2006 году до 63,2% в нынешнем.

В области корпоративного управления ВТБ укрепил наблюдательный совет, включив в его состав двух независимых членов: Матиаса Варнига и Ив-Тибо де Сильги, которые располагают значительным опытом в области международного бизнеса. Кроме того, ВТБ, как подчеркнул его глава, создал независимый комитет по аудиту, принял собственный этический кодекс, устанавливающий четкие правила поведения на всех уровнях, определил политику в отношении инсайдерской информации и сейчас находится в процессе утверждения информационной политики.

Другим важным событием минувшего года стало расширение присутствия ВТБ в СНГ и странах дальнего зарубежья. Так, был приобретен банк в Беларуси и объединены два банка на Украине, получена лицензия на проведение операций в Анголе, а в 2008 году открыты филиалы в Индии и Китае. В том же 2008 году ВТБ планирует увеличить количество филиалов ВТБ 24 до 500, усовершенствовать продуктовую линейку, качество услуг и структуру тарифов, а также применить опыт ВТБ 24 для развития розничного бизнеса в странах СНГ, особенно на Украине и в Беларуси. Помимо этого банк намерен увеличить свою долю в ВТБ Северо-Запад.

Недавно ВТБ объявил о намерении в течение ближайших двух лет вложить 500 млн долларов в свой инвестиционно-банковский бизнес. Костин уверен, что инвестиции окупятся в течение 3 лет. «Мы предпочли создать, а не приобретать инвестбизнес, — пояснил он. — Это позволит ВТБ управлять рисками и нестабильностью, характерными для бизнеса подобного рода».

Костин признал, что несколько последних месяцев оказались трудными для его банка из-за беспрецедентного падения котировок ценных бумаг, что отразилось на результатах ВТБ за первый квартал 2008 года. «Весь банковский рынок тяжело переживал эту ситуацию. Это заставило аналитиков говорить, что мы вошли в самую жесткую фазу кризиса со времен, пожалуй, Второй мировой войны», — отметил Костин. Несмотря на это, серьезных рисков в 2008 году он больше не ожидает и надеется на хорошие годовые результаты — Костин уверен, что банк сможет компенсировать потери первого квартала в последующие месяцы. «Мы глубоко убеждены, что, как только международная ситуация стабилизируется и рынок начнут оценивать не по слухам, а по реальным делам, наш банк будет оценен по достоинству», — заявляет глава ВТБ.

Рынок отреагировал на обнародование результатов отчетности снижением котировок, которые 9 апреля на волне консенсус-прогнозов выросли почти на 3%. Но 10 апреля, когда результаты отчетности ВТБ стали известны, котировки его акций ушли «в минус» на 1,63%. «Связано это со спекулятивными настроениями рынка и осторожностью инвесторов на внешнем негативном новостном фоне», — говорит Денис Попов, аналитик ИК «Атон». Ольга Веселова, аналитик ИК «Тройка Диалог», объясняет снижение котировок акций ВТБ тем, что его маржа не порадовала инвесторов. «Прибыль банка была обусловлена внешним, а не внутренним фактором — низкой процентной ставкой налогообложения (17% по итогам года), — отметила она. — История ВТБ — история роста, и у банка долгосрочная стратегия развития. Сверхприбылей в 2007 году никто и не обещал».

В целом же аналитики охарактеризовали отчетность ВТБ как «умеренно положительную». «Хотелось бы отметить улучшение структуры активов банка, увеличение доли кредитного портфеля, акцент на успешную депозитно-кредитную деятельность», — подчеркивает Денис Попов. По его мнению, в ближайшее время ситуация с акциями ВТБ останется прежней: волатильность рынка будет сохраняться, особенно на фоне приближающейся отчетности иностранных банков, которая в последнее время радует мало. Однако в будущем, считают аналитики, бумаги ВТБ «будут чувствовать себя хорошо».

Светлана БАРСУКОВА, Наталья ЧЕРКАШИНА