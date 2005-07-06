Дорогие россияне

Тем, кто не знает, как обезопасить свои капиталы от перипетий отечественной экономики, стоит вспомнить, что деньги любят счет. Банковский. А лучше — иностранный. Однако вкладчикам зарубежных банков в обмен за уверенность придется пожертвовать мечтами о высоких доходах.

Пока в правительстве обсуждают возможность амнистии капитала, накопления россиян продолжают утекать за рубеж. Тем более что теперь их вывод в значительной степени облегчился. В июне вступило в силу новое положение Центробанка, которое упрощает процедуру открытия личных счетов в иностранных банках. Подчеркиваем, что речь идет не о зарегистрированных в России дочерних банковских структурах, подчиняющихся нашим законам и регулированию, а о банках, прописанных в иных юрисдикциях. Эксперты уверяют, что в связи с этим не стоит ждать заметного усиления оттока сбережений заграницу: все, кто хотел, уже давно держат деньги далеко за пределами родины. Но рост интереса наших сограждан к иностранным банкам вполне ожидаем. Среди основных законодательных изменений — снятие ограничений на страны, где россияне могут держать свои деньги.

Ранее они могли открывать счета в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),— список состоит всего из 34 стран, но в него входят и мировые центры банковской активности. Теперь же открывать счета можно где угодно. Правда, с одной оговоркой: если облюбованная соотечественником страна не входит в упомянутые белые списки (а в них нет ни Прибалтики, ни Кипра), нужно заранее зарегистрировать новый счет в налоговой инспекции. Такие правила будут действовать до 1 января 2007 года, после чего необходимость в предварительном уведомлении отпадет. Если страна входит в ОЭСР или ФАТФ, то поведать налоговым органам о новом счете в зарегистрированном на ее территории банке придется в течение ближайшего месяца с момента открытия.

Обойти это требование довольно сложно, так как при переводе денег на личные счета в зарубежные организации банки требуют соответствующую справку от налоговиков. Правда, при нарушении требования нерадивому россиянину ничего не грозит, если выяснится, что он просто открыл счет без извещения. А вот если по счету совершались операции, то последует административное наказание: придется заплатить от 10% до 100% суммы операции. Кроме того, как отмечает юрист компании Legas Андрей Зеленин, ежегодно резиденты обязаны представлять в налоговые органы отчет об остатках средств на счетах в банках за пределами РФ по состоянию на начало каждого календарного года. Желая избавиться от необходимости отчитываться перед налоговой, российские бизнесмены нередко открывают счет не на собственное имя, а на имя своей компании — как правило, офшорной. Открытие зарубежных счетов частными лицами по российским законам возможно только для личных расходов, сбережений и инвестиций, не связанных с предпринимательской деятельностью. Счета условно можно поделить на расчетные, сберегательные и инвестиционные.

Расчетные используются для текущей деятельности их владельцев и удобны, например, при частых торговых операциях. Такие счета предполагают отсутствие каких-либо ограничений по количеству и объему операций. При этом некоторые банки устанавливают требования к минимальным неснижаемым остаткам и к поддержанию определенного годового оборота на счете. Например, для многих английских и швейцарских банков обязательным условиям является неснижаемый остаток по счету в 50—150 тыс. долларов. Сберегательные счета (депозиты) открываются для долгосрочного или кратковременного хранения средств c фиксированной процентной ставкой в национальной валюте, долларах и евро. Некоторые банки специализируются на открытии исключительно инвестиционных счетов под различные инвестиционные программы, при этом они также устанавливают минимальную сумму для хранения.

Не доверяя, проверяй

Выбирая хранение денег в дальнем зарубежье, не стоит ждать сверхприбылей: ставки по вкладам в европейских банках не превышают 2—3% годовых, при том, что в отечественных банках доходность по вкладам составляет 6—9% годовых в валюте. Как правило, разговор в инобанках начинается с крупной суммы вложений и обращаться в солидный банк с несколькими десятками тысяч долларов в кармане явно не стоит. Надо быть готовым и к расходам. «Клиенту, собирающемуся открыть счет за рубежом, нужно быть готовым к мировому уровню цен па банковские услуги», — предупреждает председатель правления Банка Сосьете Женераль Восток Мишель Брику.

Еще одно немаловажное обстоятельство — западные банки, особенно первоклассные, не всегда рады видеть среди своих клиентов россиян. Из-за ужесточения мер «антиотмывочного» законодательства банки стали с большим опасением относиться к выходцам из бывшего Союза. Как утверждают эксперты, открыть счет в банке Великобритании россиянину, не проживающему в этой стране постоянно, практически невозможно, а в США с нашими гражданами работает весьма ограниченное число кредитных организаций. В некоторых странах основанием для открытия счета в банке для нерезидента является наличие бизнеса в данной стране, прохождение обучения, постоянное проживание и т. д.; соответственно такие банки подойдут не всем клиентам. Подобные требования есть, например, в Финляндии и Швеции», — говорит юрист отдела международного налогового планирования юридической фирмы «Клифф» Мария Чуманова.

Вместе с тем, по словам эксперта, многие банки Швейцарии, Австрии, Дании, Люксембурга, Лихтенштейна. Кипра, стран Прибалтики, наоборот, крайне заинтересованы в работе с российскими клиентами. Во многих крупных банках созданы даже департаменты по работе с клиентами из России с русскоговорящими сотрудниками. Открытие счета даже в таких банках — дело достаточно хлопотное. В Европе введен запрет на открытие анонимных вкладов, поэтому визит гражданина в банк зачастую является обязательным условием. Кроме того, у российского гражданина в подтверждение его проживания в стране, где расположен банк, могут запросить копии счета за бытовые услуги. Плюс ко всему банк может поинтересоваться информацией о том, каким образом заработаны размещаемые в банке деньги. После того, как клиент предоставит свои документы (паспорт, рекомендации и т. д.) и заполнит банковские формы, банк проверяет его благонадежность по своим каналам. Причем кредитная организация вправе отказать в обслуживании без объяснения причин. «Впрочем, в случае счетов физических лиц отказы — редкость, если клиент предоставил все документы по списку банка», — замечает консультант Roche & Duffay Сергей Будылин.

Фактически в настоящее время открыть счет без личного присутствия можно в некоторых прибалтийских, кипрских и американских банках, однако для этого пересылаемые документы должны быть официально заверены нотариусом или уполномоченным агентом банка. Как гласит информация на русскоязычном сайте литовского банка Snoras, «если вы не можете лично прибыть в банк или представительство банка, просим вас заверить подпись и печать на карточке образцов подписей и печати у нотариуса». Стараясь уйти от зоркого ока российских фискалов, не стоит надеяться на то, что ваш секрет будут хранить западные структуры. Понятие банковской тайны в ЕС и США сейчас практически отсутствует — кредитные организации могут сдать вас по первому требованию налоговых органов и прокуратуры, в том числе и российской. Пожалуй, лишь банки Швейцарии и княжества Лихтенштейн могут гарантировать какую-то конфиденциальность информации о счетах и их владельцах. Однако за удовольствие называться их клиентом нужно платить, и немало. Например, обслуживание текущего счета в швейцарском банке может обойтись в 1—1,5 тыс. долларов в год, проведение одного платежа — до 100 долларов. Бывают случаи, когда банк взимает комиссию даже за обслуживание срочных вкладов. В банке Hypo Investment Bank (Лихтенштейн) за одну операцию возьмут 50 швейцарских франков, за денежный перевод — 0,125% от суммы перевода.

Один перевод в Deutsche Bank обойдется всего в 0,25% от суммы. Несколько гуманнее прибалтийские банки: во-первых, у них станки по депозитам в долларах и евро, как правило, немного выше, чем в других странах Европы, а во-вторых, стоимость перевода составляет от 10 до 50 долларов. Иногда комиссия зависит от валюты перечислений: эстонский Hansabank зачислит эстонские кроны бесплатно, а за доллары и евро придется отстегнуть примерно 0,5% от суммы. Хотя большинство зарубежных банков и не взимают плату за открытие текущего счета, они могут требовать перечисления на него определенной суммы. Как замечает Сергей Будылин, следует учитывать, что многие инвестиционные банки не приветствуют частых операций по счетам клиента, рассчитывая на длительное хранение на них крупных сумм, в связи с чем назначают грабительские комиссии за операцию — скажем, 0,5%.

Не стоит забывать и о налогах, которые в ряде стран придется платить с доходов: по словам экспертов, вне зависимости от выбранной страны гражданину России придется отдать не менее 13% от суммы, полученной сверх вложенных средств. В США, Германии, Дании, Кипре, Люксембурге, Латвии проценты по депозитам и счетам в банках не облагаются налогом, но в этом случае вам придется тратиться на родине — российские резиденты должны платить в России налог на доход по вкладам в зарубежных банках поставке 13%. В других странах установлена максимальная планка по налогу для россиян: в Бельгии, Италии, Швейцарии и Канаде с наших граждан могут взять в качестве налога на проценты по вкладам не более 10% дохода, а в Испании — не более 5%.

Открывая счет в иностранном банке, крайне важно продумать процедуру управления им — «рулить» дистанционно возможно не всегда. По словам Марии Чумановой, традиционно банки принимают платежные поручения клиентов по факсу или в своих отделениях при личной явке вкладчика. Услуга удаленного доступа к счету через Интернет для нерезидентов предусмотрена в некоторых банках Швейцарии, Германии, Латвии, Литвы, Кипра. Большинство европейских банков предпочитают предоставлять только возможность просмотра состояния счета через Интернет без права осуществления операций.

Материальная помощь

Россияне, не желающие связываться с заморскими банками самостоятельно и тратить время на поездки с неясным результатом, могут прибегнуть к услугам посредников. В Интернете можно встретить немало предложений юридических и консалтинговых компаний, готовых помочь согражданам в нелегком деле. Они берут на себя консультационные услуги по выбору кредитной организации, помощь в подготовке пакета документов, проведении переговоров, предоставлении банковских форм и передаче документов в финучреждение. При этом некоторые компании могут выступать агентами конкретных банков и брать на себя часть работы по проверке потенциального клиента. Оценивая свои труды, фирмы ориентируются на «солидность» банка. Содействие в открытии счета в мощных голландских банках (ABN Amro, ING Bank) может стоить порядка 2,5 тыс. долларов, а счета в швейцарском (Credit Suisse, UBS и др.), австрийском (Raiffeisen Zentralbank Ostcrrcich AC, Deutsche Bank (Austria), датском (Nordea Bank Danmark, Jyske Bank) банках — 1—2 тыс. долларов. Стать клиентом банка в Лихтенштейне с участием посредников можно за 800-12-00 долларов, зато за столь любимые россиянами кипрские банки они возьмут 450—650 долларов, а за литовские и эстонские — и того меньше: всего 250—450 долларов.

Учтите, что на рынке работает немало мошенников, поэтому прежде, чем обратиться за помощью к агентам, лучше справиться о добропорядочности фирмы. Кроме того, не стоит переводить деньги через посредника и вообще прибегать к услугам третьих лиц уже после открытия счета. Кстати, в Интернете можно наткнуться на предложения об открытии банковского счета прямо в режиме реального времени — такое предложение само по себе должно настораживать. Скорее всего, это «виртуальный» банк, так как ни одно кредитное учреждение в цивилизованной стране не откроет счет без изучения документов клиента и без наличия банковских карточек с его собственноручной подписью.

Инесса ПАПЕРНАЯ