Банк России начинает внедрять на финансовом рынке совместно с саморегулируемыми организациями (СРО) отрасли так называемый поведенческий надзор, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.



«Поведенческий надзор — это система отношения к тому, как мы рассказываем клиенту, что и как он покупает, какие риски берет, покупая тот или иной финансовый продукт», — сказал он на Дне финансиста.

В качестве примера он привел тот факт, что «наш рынок все больше и больше находится под воздействием быстро растущих криптовалют». «Десять раз подумайте, нужно ли потребителю, действительно, предлагать то, что мы с вами до конца точно не понимаем. Что может оказаться как деньгами в будущем, так и финансовой пирамидой», — обратился он к финансовому сообществу.

В ноябре первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, рассказывая о переходе регулятора к консультативному методу надзора за банками, также упомянул поведенческий надзор, который он описал как механизм, помогающий моделировать поведение людей в сложных ситуациях и, например, даже понять, можно ли ожидать масштабной фальсификации отчетности.