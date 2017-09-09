Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что Москва ведет «работу» с властями Венесуэлы по реструктуризации долга.



«У нас обращение коллег из Венесуэлы, чтобы провести реструктуризацию. У них сложности с исполнением долга. Мы ведем работу в рамках Парижского клуба кредиторов», — отметил он.

«С другой стороны, мы осуществляем непосредственно двусторонние контакты, чтобы выработать механизм реструктуризации долга. Такая работа еще находится в процессе, она не завершена. Уверен, что мы найдем взаимоприемлемое решение с Венесуэлой», — заявил министр.