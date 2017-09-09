Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Прайм Финанс» до уровня «ruССС» и отозвало его в связи с отказом от актуализации. Перед отзывом по рейтингу был установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВ» с «негативным» прогнозом.



Снижение рейтинга обусловлено неопределенностью относительно дальнейшей операционной эффективности бизнес-модели банка (убыток после налогообложения за первое полугодие 2017 года составил 20,9 млн рублей) и стратегии его развития в условиях агрессивной политики привлечения средств физических лиц (прирост средств физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, за первое полугодие составил 136%).

«Негативный» прогноз по рейтингу продиктован ухудшением качества ссудной задолженности юрлиц и ИП (доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле увеличилась с 2,8% на 1 апреля до 5,2% на 1 августа) при агрессивном росте кредитного портфеля (43% за период с 1 апреля по 1 августа), а также сохранением повышенного уровня операционных и регулятивные рисков, связанных с поддержанием крайне высокой доли денежных средств (17,5% валовых активов на 1 августа). Кроме того, давление на рейтинг продолжают оказывать высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупнейший кредитный риск составляет 5,7% на 1 августа) и слабые конкурентные позиции на российском банковском рынке.

Позитивно на уровне рейтинга отражаются высокий уровень нормативов достаточности собственных средств (Н1.0 составил 23% на 1 августа) в сочетании с устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков, а также низкий уровень принимаемых валютных рисков.