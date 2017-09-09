Банк России оценил влияние на российский финрынок возможного ужесточения санкций со стороны Вашингтона.

«Минфин США будет изучать вопрос о введении ограничений на вложения в ОФЗ до февраля 2018 года, в данном обзоре была произведена оценка возможных последствий указанных мер. Внутренний спрос на рынке ОФЗ по‑прежнему остается ключевым фактором ценообразования. Доля российских инвесторов в торгах на первичном и вторичном рынках остается значительной и составляет около 60—70%. На историческом горизонте (в том числе в феврале и июне 2017-го) отмечались периоды низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, при этом ситуация на рынке оставалась стабильной», — говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном ЦБ.

Как отмечает регулятор, в случае реализации сценария сдвига кривой доходностей из‑за распродаж со стороны нерезидентов эффект для банковского сектора не будет иметь системного характера. Даже при существенном сдвиге на 400 базисных пунктов только у небольшого количества отдельных банков будет отмечаться снижение показателя достаточности капитала Н1.0 ниже установленного минимального уровня (8%).

«При более высокой стоимости заимствований можно ожидать, что российские инвесторы (в основном банки) станут более активными покупателями ОФЗ. В периоды, когда наблюдался спад вложений в российские активы со стороны нерезидентов и дочерних банков, спрос российских инвесторов, прежде всего со стороны СЗКО, замещал выбывающий спрос. Спросу на ОФЗ со стороны резидентов также будет способствовать действующая система стандартных инструментов рефинансирования Банка России, поскольку ОФЗ выступают в качестве наиболее востребованного инструмента обеспечения в операциях РЕПО с Банком России», — сообщается в документе.

В любом случае, отметили в ЦБ, планы правительства РФ по снижению дефицита бюджета являются основным фактором стабилизации ситуации на долговом рынке.