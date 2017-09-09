Новые поправки к закону об ОСАГО, предложенные Минфином, пойдут сложно через Госдуму, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.



Минфин разработал проект поправок, ориентированный на либерализацию условий ОСАГО как в части предоставления страховщикам больших возможностей в определении страховых тарифов с учетом уровня страхового риска в отношении каждого страхователя, так и в части обеспечения страхователям права выбора условий обязательного страхования (страховые суммы, срок страхования, применение телематических устройств, фиксирующих характер вождения для целей тарификации).

«Предложения, связанные с либерализацией, конечно, они пойдут сложно через Госдуму. Естественно, любое повышение тарифов, а все говорят, что повышение произойдет, может быть, оно объективное, но оно и по субъективным причинам может произойти. И убедить депутатов в том, что необходимо повышать тарифы, — это очень сложно. Поэтому, думаю, что здесь особо обольщаться не надо», — заявил Аксаков.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что Минфин хотел бы, чтобы новые поправки к закону были приняты Госдумой уже в осеннюю сессию.

По словам Аксакова, вполне можно было бы либерализовать тарифную политику по повышенным лимитам, по смертельным случаям, по возмещению ущерба. «Это уже задача страхового сообщества — убеждать людей, что ты можешь получить большую сумму на возмещение ремонта, ее тебе хватит полностью для восстановления автомобиля, но при этом ты должен заплатить больше. И вот в этой части как раз надо проводить либерализацию, и уже отработав на этом примере и показав, что это действительно положительно, на мой взгляд, можно было бы двигаться и по остальной части по тем лимитам, которые сейчас у нас действуют», — пояснил он.

Аксаков также выразил надежду, что со следующего года будет внедрен институт финансового омбудсмена. «Это закон, который касается страхового рынка и в том числе ОСАГО… Мы долго его обсуждали, в первом чтении этот законопроект у нас принят и уже года три, наверное, лежит в комитете. Вот сейчас мы выходим на финишную прямую, причем первыми, кто начнет реализовывать идею финансового омбудсмена, будут как раз страховщики», — заявил Аксаков.

По словам Аксакова, с принятием этого закона возможностей защитить права потребителей будет больше. Кроме того, по его мнению, легче будет говорить и о либерализации тарифов, поскольку гражданин будет защищен и у него меньше будет претензий к тому, как оказывается услуга и выплачивается страховая сумма.