Минфин РФ планирует до конца года разработать законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».



«Все страны работают над тем, чтобы законодательно урегулировать использование этого финансового инструмента. Причем финансовый инструмент очень волатильный. То есть сегодня у него одна цена, завтра — другая. Для того чтобы у нас не было так называемых обманутых вкладчиков, обязательно нужно регулирование. Министерство финансов до конца года такой законопроект подготовит», — сообщил он.

В начале сентября ЦБ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ. ЦБ также обратил внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты. В сообщении регулятора отмечалось, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования в Российской Федерации, криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России, напомнил регулятор.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, что криптовалюты не будут допущены на российский рынок как денежные суррогаты.

ЦБ и Минфин занимаются разработкой предложений по их легализации в РФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года.