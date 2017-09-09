Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает дефицит бюджета в 2018 году на уровне 1,4% ВВП, улучшив прогноз относительно сделанной летом оценки в 1,6% ВВП.



«У нас меняется макроэкономический прогноз, больше доходов мы сможем получить, соответственно, меняется и прогноз дефицита», — сказал Силуанов журналистам.

В обновленном макропрогнозе Минэкономразвития повысило все основные показатели: оценки курса рубля, роста ВВП, промпроизводства, инвестиций в основной капитал, розничной торговли, зарплаты и реальных доходов населения.

«Новый макропрогноз учитывает более высокие темпы роста экономики, учитывает рост прибыли, и мы уточним прогноз как доходов, так и расходной части бюджета», — сказал Силуанов.

Во II квартале, по предварительной оценке Росстата, ВВП РФ поднялся на 2,5% в годовом выражении, показав самые высокие темпы роста с III квартала 2012 года.

Силуанов также сообщил, что госрасходы вырастут более чем на 100 млрд рублей в 2018 году по сравнению с основными характеристиками и пойдут на поддержку регионов (Крым, Калининград, Дальний Восток) и приоритетные проекты правительства.

Эти предложения уже обсуждены в правительстве РФ, добавил он.

Силуанов не исключает некоторых уточнений по заимствованиям на внутреннем рынке в 2017 году, но, по его словам, они не будут кардинальными.

Дефицит российского госбюджета по итогам этого года может немного превысить 2% ВВП, говорил Силуанов ранее в этом месяце.