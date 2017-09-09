Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что страна продолжит выплачивать свой зарубежный долг, несмотря на экономический кризис и финансовые санкции США, но надеется вскоре провести переговоры с держателями бондов.
«На следующей неделе приглашены все держатели облигаций, по которым причитается выплата основной суммы или процентов», — сказал он, выступая в Учредительном собрании.
«На этой неделе мы уже провели несколько двусторонних бесед (с кредиторами)», — добавил он, сделав акцент на том, что Венесуэла выполнит все свои долговые обязательства.
Мадуро не рассказал, что именно его правительство хочет обсудить с держателями облигаций и где пройдут переговоры.
Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA должны выплатить более 4 млрд долларов в виде долга и процентов до конца 2017 года.
Страна четвертый год находится в рецессии, а ее население страдает от трехзначной инфляции и нехватки продовольствия и лекарств.
Президент США Дональд Трамп в августе подписал распоряжение, запрещающее американцам совершать сделки с новыми облигациями, выпускаемыми правительством Венесуэлы или PDVSA.
Это может усложнить попытки рефинансировать долг.
В том же обращении Мадуро сказал, что стесненная в средствах Венесуэла будет искать способ «освободиться» от американского доллара и «ввести в действие новую систему международных платежей», используя такие валюты, как юань, иена, рупия, евро и рубль.
Однако президент не уточнил, будет ли выплата долга в другой валюте одним из вариантов, которые правительство хочет обсудить с держателями облигаций.