Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что страна продолжит выплачивать свой зарубежный долг, несмотря на экономический кризис и финансовые санкции США, но надеется вскоре провести переговоры с держателями бондов.



«На следующей неделе приглашены все держатели облигаций, по которым причитается выплата основной суммы или процентов», — сказал он, выступая в Учредительном собрании.

«На этой неделе мы уже провели несколько двусторонних бесед (с кредиторами)», — добавил он, сделав акцент на том, что Венесуэла выполнит все свои долговые обязательства.

Мадуро не рассказал, что именно его правительство хочет обсудить с держателями облигаций и где пройдут переговоры.

Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA должны выплатить более 4 млрд долларов в виде долга и процентов до конца 2017 года.

Страна четвертый год находится в рецессии, а ее население страдает от трехзначной инфляции и нехватки продовольствия и лекарств.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал распоряжение, запрещающее американцам совершать сделки с новыми облигациями, выпускаемыми правительством Венесуэлы или PDVSA.

Это может усложнить попытки рефинансировать долг.

В том же обращении Мадуро сказал, что стесненная в средствах Венесуэла будет искать способ «освободиться» от американского доллара и «ввести в действие новую систему международных платежей», используя такие валюты, как юань, иена, рупия, евро и рубль.

Однако президент не уточнил, будет ли выплата долга в другой валюте одним из вариантов, которые правительство хочет обсудить с держателями облигаций.



