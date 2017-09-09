Уголовное дело по факту хищения более 134 млн рублей у одного из банков столицы направлено в суд.



«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению участника организованной группы в хищении денежных средств у одного из столичных банков», — сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

В ходе расследования установлено, что владелец двух коммерческих организаций, руководящий одной из них, совместно с соучастниками заключил с банком кредитный договор на общую сумму более 190 млн рублей. После этого злоумышленники, частично погасив задолженность, реализовали ликвидную часть залогового имущества, похитив денежные средства. Материальный ущерб превысил 134 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. В отношении одного из них, владельца коммерческих организаций, избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.