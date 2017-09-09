Соруководителем нового департамента тинейджеров Внешэкономбанка в Центре компетенций по блокчейну назначен девятиклассник Никита Мусалов, госкорпорация ожидает, что в проект удастся вовлечь тысячи школьников по всей России, с помощью которых можно будет найти новые решения в развитии современных технологий, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков в ходе фестиваля Maker Faire в НИТУ МИСиС.



«У нас во вторник (в ВЭБе) традиционная планерка, Никита примет участие в ней как соруководитель нового департамента тинейджеров, который создан на базе Центра ВЭБа по блокчейн-технологиям, или «блокчейн-коммуны», как мы ее называем, исходя из слова communication (взаимодействие)», — рассказал Горьков, представляя нового соруководителя департамента.

Глава ВЭБа сообщил, что новый центр не ограничится только блокчейном, ВЭБ намерен открыть еще несколько центров, связанных с квантовой физикой, конвергентными технологиями.

«Мы начинаем открывать еще несколько центров, связанных с квантовой физикой, предполагается, что там тоже будет много студентов и школьников. Будем развивать ряд направлений по конвергентным технологиям, где будет место и роботам, и адаптивным технологиям. Уверены, что огромное количество школьников смогут в этом поучаствовать, уверен, что у тысяч ребят все получится», — добавил он.