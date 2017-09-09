Марш противников Brexit в центре Лондона в субботу, 9 сентября, собрал несколько десятков тысяч человек, сообщает The Independent. По словам организаторов, планировалось, что акция соберет около 100 тыс. человек.



Протестующие выступают против выхода Великобритании из ЕС. Участники акции прошли по центральным улицам Лондона к Парламентской площади в центре британской столицы, где состоялся митинг.

Глава Либерально-демократической партии Винс Кейбл отметил, что число недовольных выходом страны из ЕС только растет, добавляет BBC.

Данный марш стал одним из череды акций протестов против Brexit, запланированных на эту осень. Эта кампания уже получила название «Осень недовольства».

Марш проходит в преддверии намеченного на понедельник голосования в британском парламенте по законопроекту об отмене на территории Великобритании общеевропейского законодательства, который также называют «биллем о Brexit».