В России 10 сентября — единый день голосования. Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты.

Губернаторов выбирают в Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ярославской областях, в республиках Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, в Пермском крае.



В шести субъектах РФ проводятся выборы в региональные парламенты. Депутаты избираются в парламент Северной Осетии,госсовет Удмуртии, законодательные собрания Краснодарского края и Пензенской области, а также в Саратовскую и Сахалинскую областные Думы.



Избирательные участки также открылись в Севастополе, где пройдут первые всенародные выборы главы исполнительной власти.



В 11 административных центрах российских регионов проходят выборы депутатов муниципальных образований.



В Москве эти выборы впервые проводятся отдельно от выборов федерального и городского уровней.



В Подмосковье голосование организовано по почти 80 избирательным кампаниям, в том числе более 20 выборов глав муниципальных образований и дополнительные выборы в местные советы депутатов.

На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.



В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня.

