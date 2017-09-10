Россия в 2018 году может стать мировым лидером по внедрению технологии блокчейн, массовое ее использование произойдет в 2019—2020 годы, сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

«Мы не ожидали такого всплеска интереса (к блокчейну. — Прим. ред.), технологии за 2017—2018 годы, думаю, станут реальностью, 2018 год будет годом проб и ошибок, а 2019—2020 годы — реальным периодом внедрения», — сказал Горьков.

ВЭБ в октябре подготовит направления для развития блокчейн-технологий. «Сейчас наша задача понять через «пилоты», какие есть ограничения, если это имущество, регистрация, то в законе должно быть обозначено, что можно использовать цифровые подписи. Мы будем в октябре представлять список, в каких направлениях надо думать», — сказал он.

«Мы также ведем переговоры с «Ростелекомом» и Почтой России по возможности использования блокчейна», — сообщил Горьков.

«Никто не знает, сколько Россия «майнит», у нас создана группа на уровне правительства РФ по внедрению блокчейна (во главе с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым. — Прим. ред.), такого нет ни в одной стране мира. Думаю, что Россия может быть лидером в 2018 году по внедрению технологии блокчейн», — заявил глава ВЭБа.