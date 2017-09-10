Приверженность президента США Дональда Трампа к протекционизму представляет собой опасность для мировой экономики. Об этом говорится в конфиденциальном документе комитета по экономике и финансам ЕС, пишет Der Spiegel.



Последствия протекционистской политики Трампа «могут оказаться еще гораздо более опасными, чем предполагалось до сих пор», цитирует документ сайт журнала. Полная версия материала выйдет в номере от 11 сентября.

Кроме того, опасения европейцев вызывают планы Вашингтона относительно государственных расходов. Рост государственной задолженности представляет собой риски для мировой конъюнктуры в краткосрочной перспективе, поскольку вызывает отток международных кредиторов, считают главы финансовых ведомств европейских стран.

Между тем намерение Трампа провести реформу налогообложения, которая уменьшит налоговую нагрузку наиболее обеспеченных американцев, «не смягчит, а, скорее, обострит проблемы, с которыми сталкивается американская экономика», цитирует еженедельник документ ЕС.