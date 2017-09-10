Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что его правительству удалось сменить международное общественное мнение о Греции: экономика восстанавливается, ситуация улучшается, растет интерес к стране в мире и растут инвестиции, а на смену образу Grexit пришел образ Grinvest.



«Греция перевернула страницу. Мы покидаем Grexit, отправляемся в Grinvest», — заявил Ципрас, выступая с речью на открытии 82-й Международной выставки в Салониках.

По его словам, о том, что образ Греции изменился на Grinvest, ему сказал один из французских журналистов во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Афины.

«Образ страны радикально изменился к лучшему, признаки выздоровления очевидны как для нас, так и для наших инвесторов и партнеров», — сказал Ципрас. Он говорил о положительных темпах роста, подчеркивая, что это отличный знак.



За шесть месяцев 2017 года рост составил 0,8%, а по итогам года ожидается в 2%, сообщил премьер.

В 2016 году прямые иностранные инвестиции были наибольшими за десять лет, и ожидается улучшение ситуации в 2017 году, поскольку за первые четыре месяца приток инвестиций составил 1,4 млрд евро. Темпы их роста являются исключительными. В соответствии с новым законом о развитии завершена оценка почти 800 новых инвестиционных проектов на сумму 2 млрд евро, сказал Ципрас.

Среди других источников финансирования он назвал выделение 11 млрд евро из европейского бюджета с 2015 года на приоритетные национальные проекты в энергетике, транспорте, инновациях и на развитие человеческого потенциала. Помимо этого 2 млрд евро выделяет Европейский банк реконструкции и развития в рамках «плана Юнкера» по развитию малого и среднего бизнеса.

Среди положительных итогов Ципрас назвал рост туризма, который обеспечивает 20% доходов и дает 1 млн рабочих мест, значительное уменьшение безработицы и восстановление экспорта сельскохозяйственной продукции после эмбарго, введенного Россией в 2014 году.

Ципрас заявил также, что согласованная с кредиторами «дорожная карта» по сокращению госдолга дает уверенность, что Греция в следующем году, после завершения третьей программы помощи объемом 86 млрд евро, выйдет из-под опеки кредиторов и откажется от политики затягивания поясов, которая проводилась семь лет.

«Через год мы откроем здесь 83-ю международную выставку, уже выйдя из меморандумов с кредиторами и из политики аскетизма», — заявил премьер Греции.

Греция с 2010 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе. Сейчас госдолг Греции составляет более 320 млрд евро (180% ВВП). Для его обслуживания Греция получает кредиты в рамках программ помощи от группы международных кредиторов в обмен на жесткие реформы.