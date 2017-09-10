Один из ведущих сетевых магазинов электроники и программного обеспечения в США Best Buy больше не предлагает клиентам продукцию «Лаборатории Касперского»: в настоящий момент программное обеспечение российской компании отсутствует на сайте продавца. Компания опасается, что производитель систем защиты от киберугроз связан с российскими властями.



Представитель компании-продавца подтвердил, что решение связано с сообщениями СМИ, действиями конгресса США и обсуждениями среди представителей отрасли. Тем покупателям, кто уже приобрел продукты, предоставляется возможность обменять покупку на аналогичный товар в течение 45 дней.



«Лаборатория Касперского» подтвердила приостановление продаж программного обеспечения компании в сети Best Buy.

«В настоящее время «Лаборатория Касперского» и Best Buy приостановили совместную работу. Однако формат взаимодействия между двумя компаниями может быть в дальнейшем еще раз пересмотрен. «Лаборатория Касперского» почти десять лет успешно сотрудничала с ритейлером, предлагая свои продукты покупателям в магазинах и на сайте Best Buy», — сказал представитель российской компании.



При этом «Лаборатория Касперского» продолжит предлагать свои решения в области кибербезопасности в США через собственный сайт и других ритейлеров, добавили в пресс-службе компании.

На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сенат рассчитывает ввести полный запрет на использование госучреждениями и ведомствами, а также связанными с ними фирмами продукции «Лаборатории Касперского» на волне растущих опасений, что компанию из РФ якобы могут использовать «поддерживаемые Кремлем хакеры», чтобы попытаться манипулировать пользователями, заполучить их частную переписку и данные.

Летом в квартирах сотрудников «Лаборатории Касперского» в США прошли обыски, но никаких доказательств причастности к действиям хакеров найдено не было. Российская компания уже заявляла о готовности сотрудничать с американским правительством и полностью отрицала обвинения в свой адрес.