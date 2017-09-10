«Роснефть» готова участвовать в организации кредитных линий для АФК «Система», чтобы та могла выплатить 136,3 млрд рублей по иску из-за «Башнефти». Об этом сообщил глава нефтяной компании Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия 1».



«Мы, участники этого процесса, должны выполнить решение суда, но при этом не допустить негативного влияния на экономику. Не допустить дефицита услуг, связанных с дефицитом услуг этих компаний. Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами. Нам достаточно, чтобы АФК «Система» рассчиталась с нами по предъявленным претензиям, которые признал суд. Деньги у «Системы» есть — она может спокойно рассчитаться по этому решению», — сказал он.

Суд постановил взыскать с АФК «Система» по иску «Роснефти» 136,3 млрд рублей Арбитраж Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» частично, постановив взыскать с АФК 136,273 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Подчеркиваю, что если у них в отношении этих средств есть какие-то планы, то мы готовы поучаствовать в организации кредитных линий для погашения этой задолженности», — добавил Сечин. По его словам, предложения уже переданы от двух финансово-кредитных учреждений.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что встречался с Сечиным и владельцем АФК «Система» Евтушенковым по поводу судебного разбирательства и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу «Роснефти» и АФК «Система», так и на пользу российской экономике. При этом прямых указаний по этому поводу президент не давал и давать не собирается.

Путин рассчитывает на мировое соглашение «Системы» и «Роснефти» Президент РФ Владимир Путин не стал высказывать свое отношение к спору АФК «Система» и «Роснефти», посчитав это неправильным. Тем не менее президент сказал, что «очень рассчитывает» на мировое соглашение между компаниями. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа постановил взыскать с АФК «Система» в пользу «Башнефти» 136,3 млрд рублей. АФК «Система» с иском не согласна и рассчитывает на отмену решения суда в апелляционной инстанции.