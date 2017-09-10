Великобритания столкнется с хаосом и неопределенностью, если депутаты палаты общин 11 сентября не поддержат законопроект (билль) о Brexit, который предусматривает отмену общеевропейского законодательства в рамках процесса о выходе из ЕС. Об этом в своей статье, опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Telegraph, написал министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Дэвид Дэвис.



«Любая попытка заблокировать билль без предложения какой-либо жизнеспособной альтернативы просто подорвет демократический процесс», — считает министр.

«Конечно, не все европейские законы будут безупречно работать, когда они будут преобразованы в британское законодательство. Некоторые из них будут неуместны во внутригосударственном праве, поэтому перенос их без внесения поправок был бы непрактичным и бессмысленным», — добавил он.

Дэвис подчеркнул, что вне зависимости от того, как будут голосовать 11 сентября депутаты, необходимо помнить, что «решение о выходе из ЕС было принято народом в июне прошлого года». Он также заметил, что предстоящее голосование не касается «условий выхода, которые будут согласованы в процессе переговоров с ЕС».

Британский парламент 7 сентября приступил к рассмотрению во втором чтении билля о Brexit. По окончании дебатов парламентарии проголосуют по данному законопроекту 11 сентября. Лейбористская партия заявила, что будет голосовать против билля, который в итоге может быть не принят, поскольку внутри правящей Консервативной партии ряд депутатов также не согласны с его положениями.

Законопроект «Билль о выходе из Европейского союза» является основной законодательной инициативой, определяющей курс правительства в рамках реализации Brexit. Чтобы обрести статус закона, он должен быть принят обеими палатами британского парламента.