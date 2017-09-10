Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что обнародование содержания разговора между ним и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в день предполагаемого получения последним взятки в 2 млн долларов переключает внимание общественности с сути дела на «негодные объекты». Такое мнение глава нефтяной компании высказал в интервью телеканалу «Россия 1».

​Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал недавнее обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, «профессиональным кретинизмом».

«Был удивлен, что неожиданно достоянием гласности стали материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу министра Улюкаева. В спецслужбах есть такой термин — «отключение внимание на негодный объект». Вот, когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то там проходящие вещи», — сказал Сечин.

«Он сам требовал незаконное вознаграждение за обычную свою работу. Он сам определил уровень этого вознаграждения. Он сам приехал за тем, чтобы получить это вознаграждение. Сам забрал пакет, сумку, значит, и поставил в багажник своего автомобиля. И сам уехал. Вот и все. А в соответствии с уголовным кодексом РФ это является составом преступления, особенно для должностного лица», — добавил глава «Роснефти».

Эксперты: прокурор, огласивший разговор Улюкаева и Сечина, поступил логично Прокурор, огласивший стенограмму разговора экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина, поступил логично, так как протокол следствия, который содержал эту стенограмму, является одним из основных доказательств обвинения. Об этом заявил РИА Новости адвокат, эксперт по уголовному праву Алексей Синицын.

Стенограмма разговора Улюкаева с Сечиным была зачитана на процессе в Замоскворецком суде Москвы 5 сентября. Из нее следует, что глава «Роснефти» исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с колбасой, которую Сечин вручил Улюкаеву по окончании встречи в офисе нефтяной компании.