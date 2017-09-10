Генеральный директор ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрей Бардин задержан по подозрению в коррупции, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Роснефти».



«Службой безопасности ПАО «НК «Роснефть» пресечена попытка совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества «РН-Сахалинморнефтегаз» Андреем Бардиным. В настоящее время он задержан правоохранительными органами», — сказал «Ведомостям» представитель «Роснефти». Ранее об этом сообщали сахалинские СМИ.

«Служба безопасности НК «Роснефть» принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами», — отметили в пресс-службе компании.

Бардин подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). В понедельник ему изберут меру пресечения.

9 сентября Бардин должен был вылететь на Сахалин, но в самолет не сел. Его телефон отключен. Позднее появилась информация о задержании.

Андрей Бардин возглавлял компанию с 2014 года. Он приехал на Сахалин из центрального аппарата управления «Роснефти».