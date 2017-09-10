Греция намерена выполнять соглашения с кредиторами в рамках третьей программы помощи, но ей все равно, будет ли участвовать Международный валютный фонд в этой программе, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.



«Мы можем прожить и с МВФ в рамках того, что согласовано, но, безусловно, можем прожить и без МВФ. Решение, участвовать ли в программе, МВФ должен принять до конца года. Но это касается не только Греции, это касается всей Европы», — сказал Ципрас на пресс-конференции на 82-й Международной выставке в Салониках.

Премьер, по его словам, не думает, что позиция МВФ может затормозить третью оценку программы реформ, поскольку оценка зависит от выполнения соглашений с кредиторами.

МВФ за два года не смог решить, будет ли он участвовать в третьей программе помощи Греции объемом 86 млрд евро, которая истекает уже летом 2018 года. МВФ выдвигал ряд предварительных условий, среди которых существенное облегчение греческого госдолга. Против выступала Германия.