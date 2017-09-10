Около 18,5 тыс. уникальных брелоков, браслетов и карт «Тройка» выпущено по случаю годовщины запуска Московского центрального кольца (МЦК), сообщил первый замначальника метрополитена Роман Латыпов.



МЦК запустили 10 сентября 2016 года.

«Почти 18,5 тысячи уникальных карт, брелоков и браслетов выпустили в Москве специально к годовщине открытия», — сообщил Латыпов.

Их можно было выиграть, участвуя в конкурсах и квестах, приуроченных ко дню рождения МЦК. Все мероприятия были анонсированы в официальных группах Московского метрополитена в социальных сетях.

Также отдельно призы выдавались за скачивание мобильного приложения «Метро Москвы» и за участие в конкурсах на праздновании дня рождения МЦК у станции «Лужники».

Кроме того, молодожены, выигравшие конкурс в соцсетях, получили в подарок уникальные кольца-«Тройка». Транспортное решение в виде надевающегося на палец кольца для оплаты проезда — первое в мире. По словам Латыпова, оплатить проезд с помощью этого кольца можно будет везде, где работает «Тройка»: в метро, на наземном транспорте, МЦК.