Биткоин в воскресенье утром опускался ниже 4 000 долларов, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
В районе 7—7:30 мск в субботу биткоин дешевел до 3 976,46 доллара.
В 19:47 мск биткоин стоил 4 166,5 доллара (минус 2,92%).
Курс биткоина обвалила информация о планах китайских регуляторов запретить биржи обмена криптовалют в пятницу. По объему торгов главные китайские биржи входят в двадцатку крупнейших.
Глава ВЭБа предсказал рост курса биткоина в течение еще двух — трех лет
Биткоин может расти в цене на протяжении еще двух — трех лет, полагает глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. По его словам, в настоящее время биткоин, стоимость которого недавно поднялась выше отметки 5 тыс. долларов, находится еще «в самом начале пути», и сказать, где именно закончится этот путь, пока трудно.
Биткоин может расти в цене на протяжении еще двух — трех лет, полагает глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. По его словам, в настоящее время биткоин, стоимость которого недавно поднялась выше отметки 5 тыс. долларов, находится еще «в самом начале пути», и сказать, где именно закончится этот путь, пока трудно.