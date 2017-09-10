Биткоин может расти в цене на протяжении еще двух — трех лет, полагает глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. По его словам, в настоящее время биткоин, стоимость которого недавно поднялась выше отметки 5 тыс. долларов, находится еще «в самом начале пути», и сказать, где именно закончится этот путь, пока трудно.

