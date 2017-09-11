Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник положительную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:15 мск вырос на 1,37% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 19 538,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,99% до 27 941,71, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,17% до 3 371,04 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,14% до 3 233,03. Южнокорейский KOSPI показывал рост на 0,74% до 2 361,17 пункта.