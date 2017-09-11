Тверской суд Москвы продлил на два месяца, до 29 октября, срок содержания в СИЗО и домашнего ареста соответственно владельца Мираф-Банка (лишен лицензии в январе 2016 года) уроженца Боливии Монхе Симонса Марио Игнасио и бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Они обвиняются в мошенническом хищении из банка 100 млн рублей под видом выдачи необеспеченного кредита подставной фирме. Следствие предполагает, что таких эпизодов может быть около десятка, пишет «Коммерсант».



В конце мая этого года Монхе Симонсу Марио Игнасио и Наталье Казаковой было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами банка, а Тверской суд Москвы по ходатайству следствия владельца банка арестовал, а Казакову отправил под домашний арест. Защита пыталась добиться для фигурантов освобождения под подписку о невыезде, но безуспешно.



По версии следствия, Монхе Симонс Марио Игнасио и Наталья Казакова похитили 100 млн рублей «путем вывода из банка денежных средств на подставные фирмы». Речь, по данным следствия, идет об ООО «Гризар». Как установили правоохранители, в августе 2015 года некий Пименов, входивший в руководство банка, выдал ООО «Гризар», находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму.

В свою очередь, говорится в деле, руководство «Гризара» обязанности заемщика переоформило на ООО «Компания «Аспект», которое, по данным следствия, предоставило Мираф-Банку в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа Минфина РФ на 200 тыс. долларов. Правда, уже в январе 2016 года при пока до конца не выясненных следствием обстоятельствах договор залога между «Аспектом» и банком без погашения кредита был расторгнут по инициативе заемщика.

Как считает следствие, владелец банка с целью хищения денежных средств привлек в сообщники бывшего директора аудиторской компании «Константа» Наталью Казакову, которая якобы и порекомендовала ему ООО «Гризар» для вывода денег.



Адвокат Казаковой Юлия Бондаренко пояснила, что ее подзащитная не признает своей вины, поскольку, занимаясь бухгалтерским обслуживанием многих юридических лиц, она тем не менее никогда не работала с ООО «Гризар» и с его руководством не была знакома. Адвокат Бондаренко подчеркнула, что повлиять на выдачу кредита «Гризару», как утверждает следствие, подзащитная не могла, поскольку никогда не являлась сотрудником банка и его кредитных подразделений, принимавших решение о выдаче кредита.

Сам Монхе Симонс Марио Игнасио свою вину признает лишь частично, утверждая, что банк выдавал кредиты в форме перекредитования «лишь для финансовой отчетности перед регулятором».

По данным источников газеты в правоохранительных органах, расследование хищения денежных средств банка на данный момент завершено только по одному эпизоду. В дальнейшем их, по мнению правоохранителей, может быть около десяти, а сумма ущерба может составить около 1 млрд рублей.