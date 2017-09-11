Средняя цена на нефть в 2018 году составит 40—43 доллара за баррель, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Одним из самых существенных факторов, наряду с производством сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка 40 долларов (за баррель. — Прим. ред.)», — добавил он.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак прогнозировал стоимость нефти в 2018 году в диапазоне 45—55 долларов за баррель.

С начала сентября цена колеблется в промежутке 52—54 долларов за баррель.