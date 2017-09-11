Положительная динамика российской экономики найдет отражение в бюджетах всех уровней на 2018 год и последующий плановый период. Об этом премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, выступая на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений партии.

«Наша экономика демонстрирует рост, что в конечном итоге найдет свое отражение, уверен, и в федеральном бюджете нашей страны, и, конечно, в региональных бюджетах, и в муниципальных финансах, — сказал он. — Просил бы на эти факторы обращать внимание всех наших товарищей — будущих депутатов законодательных органов и муниципальных органов власти».

Медведев напомнил, что экономический блок правительства приступил к активной подготовке федерального бюджета, добавив, что это имеет прямое отношение ко всем бюджетам субъектов РФ. «Вместе с нашими коллегами, представителями «Единой России» мы сейчас занимаемся окончательной доводкой проекта федерального бюджета на 2018 год и на период 2019—2020 годов, который уже в нынешней ситуации отражает текущее положение дел в экономике», — сказал председатель партии. Он добавил, что в настоящий момент в экономике уже сформировался целый ряд благоприятных трендов.