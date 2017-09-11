Сбербанк собирается продавать собственные бумаги через сеть своих отделений — по аналогии с народными ОФЗ. Для этого госбанк готовит отдельный выпуск вечных облигаций, пишут «Ведомости».

Клиент откроет в банке брокерский счет, после чего облигации можно будет продавать на Московской бирже, разъяснил изданию один из сотрудников Сбербанка. Бумаги будут доступны неограниченному кругу инвесторов, заверил он: «Вторичное обращение мы также ограничивать не будем».

По данным издания, продажи начнутся в октябре, скорее всего через отделения «Сбербанк премьер», — те же, где можно купить народные облигации федерального займа (ОФЗ-н); вместе с ВТБ 24 Сбербанк — банк-агент по их продаже. Оба эти банка задумались о выпуске облигаций, аналогичных ОФЗ-н, сообщил начальник департамента госдолга Минфина Константин Вышковский.



Облигации, которые Сбербанк собрался продавать, пока не зарегистрированы в ЦБ, но их проспект уже утвержден наблюдательным советом, говорит сотрудник Сбербанка, хотя условия выпуска еще не определены. По данным Сбербанка, утверждение произошло 30 августа, бумаг будет на сумму до 150 млрд рублей, срок погашения не установлен — по усмотрению эмитента.

Первым из российских банков вечные облигации выпустил Альфа-Банк в конце прошлого года, сейчас они есть у ВТБ, Промсвязьбанка и Тинькофф Банка.

«Люди видят, что ставки идут вниз, и начинают задумываться, как вообще с такими ставками накопить на что-то, — объясняет сотрудник Сбербанка. — Людям, которые привыкли к депозитам, перейти сразу к торговле на бирже психологически очень тяжело, а процедура получения услуги через отделение понятна».

«Выбирая между сберегательными сертификатами (ценные бумаги Сбербанка, доходность по которым зависит от размера и срока вложений. — Прим. ред.) и облигациями, я бы лично выбрал последние. Ставки падают, что ведет к росту цен на облигации, в какой-то момент их можно продать и дополнительно на этом заработать. Это, конечно, имеет смысл при вложениях от 100 000 рублей на долгую перспективу инвестирования», — делится наблюдениями один из сотрудников Сбербанка. Тем более что вечные облигации будут выпущены после начала 2017 года — по новому закону купон по ним не облагается подоходным налогом, напомнил он.

Сейчас в обращении у Сбербанка семь выпусков облигаций на общую сумму 84,1 млрд рублей (данные Rusbonds), таким образом, новый выпуск будет почти в два раза больше, чем остальные, вместе взятые.