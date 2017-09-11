Американские спекулятивные инвесторы вернулись к ставкам на укрепление рубля после двух месяцев игры против российской валюты. За последнюю отчетную неделю, завершившуюся во вторник, 5 сентября, их чистая длинная позиция по фьючерсам на курс рубля (торгуются на чикагской бирже CME) сменилась с отрицательной на положительную, следует из данных комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC).

Количество длинных позиций по рублю увеличилось на 1978, до 5839 контрактов. Число коротких позиций тоже выросло, но не так сильно — на 1449, до 5353 контрактов. В результате чистая позиция составила 486 (против –43 неделей ранее).

«Медведи» на рынке фьючерсов на курс рубля в США доминировали десять недель подряд, с конца июня (а рекордная такая серия была в 2014 году — 19 недель). В июне рубль слабел до 59—60 рублей за доллар на фоне подготовки новых санкций США и ухудшающегося сальдо российского платежного баланса. В таком же диапазоне рубль торговался и почти весь август. Но в пятницу, 8 сентября, торги на Московской бирже закрылись уровнем 57,4 рубля за доллар.

Один из факторов, почему спекулянты вновь ставят на рубль, — снижение инфляции, которое идет быстрее, чем ожидалось, объясняет руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Соответственно, разрыв между номинальными ставками и инфляцией становится очень большим. Высокие реальные ставки означают, что, скорее всего, ЦБ будет вынужден снижать ставку ускоренными темпами, что означает ускоренный рост стоимости российских долговых инструментов, — говорит он. — Это является фундаментальной основой, почему выгодно покупать российский долг в том или ином виде. Соответственно, для этого нужны рубли».

Хотя «таргет» Центробанка по инфляции составляет 4%, в августе рост цен замедлился до рекордных 3,3% в годовом выражении, а в сентябре инфляция может составить 3,1–3,3%, говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Причем вовсе не факт, что потом инфляция будет ускоряться, отмечает Романчук: «Если многие верят в рубль, в краткосрочной перспективе это очень хорошо играет [в его пользу], курс укрепляется, что дополнительно снижает инфляцию за счет эффекта переноса валютного курса».

Риски, которые могли бы опустить курс рубля, уменьшились благодаря росту цены на нефть — этот фактор способен выправить ухудшающийся торговый баланс, добавляет Романчук. Кроме того, инвесторы в ближайшей перспективе готовы «посидеть в рубле» из-за слабеющего по отношению ко всем валютам доллара.