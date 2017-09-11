Отказ Центробанка от автоподписки может сократить в 10 раз сумму поступлений в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), сообщили «Известиям» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).



Согласно оценке АНПФ, подключение в ИПК через подписание дополнений к трудовому договору снижает количество потенциальных участников даже на начальном этапе с 10 млн человек (при варианте с автоподпиской в силу закона) до 100 тыс. человек. А сумма поступающих средств в пенсионную систему сокращается с 20–30 млрд рублей до 1–2 млрд рублей, то есть в 10 или более раз.

В Банке России пояснили, что регулятор не отказался от ИПК и привлечения работников в накопительную системы с помощью работодателей.



«Автоподписка не вписывается в действующие правовые нормы, и мы нашли юридическую конструкцию, позволяющую реализовать эту идею, и назвали ее авторегистрацией. Если в соответствии с концепцией автоподписки работник по умолчанию становится участником накопительной системы, то теперь предлагается, чтобы работодатель предлагал человеку самому подписать документ, предварительно с ним ознакомившись», — пояснили в ЦБ.

Минфин предложил обязать работодателей участвовать в системе авторегистрации ИПК Министерство финансов предложило обязать работодателей проводить авторегистрацию своих работников в системе индивидуальных пенсионных накоплений (ИПК), сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев в ходе Международного финансового форума. Механизмом авторегистрации в системе ИПК ведомство приняло решение заменить механизм автоподписки к ней.



Минтруда, который возражал против автоподписки, приветствовал решение ЦБ. Одобряет его и автор нынешней пенсионной формулы, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

«Отрадно, что ЦБ осознал неприемлемость автоподписки. Человек не должен включаться в накопительную систему по умолчанию, а должен делать осознанный выбор», — сказал Горлин. По его мнению, в первую очередь следует обеспечить сохранность уже сформированных пенсионных накоплений и их доходность в размерах не ниже инфляции.

В АНПФ считают, что отказ от автоподписки усложнит перспективы внедрения ИПК и существенно снизит число участников программы.

«Я встревожен формулировкой, что работодатель будет предлагать копить в негосударственных пенсионных фондах. Это может вылиться в навязывание тех или иных НПФ», — отметил ведущий аналитик АНПФ Евгений Биезбардис. Он выразил сомнение в том, что ИПК вообще будет существовать в новых условиях.

По мнению аналитика, число людей, которые будут копить на пенсию, при новой системе будет существенно меньше, чем при автоподписке.

